La celebración del cumpleaños del hijo de Brunella Horna y Richard Acuña no solo fue un evento familiar lleno de alegría, sino que también se convirtió en una pasarela de tendencias que capturó la atención de todos. Con una temática vaquera como eje central, los invitados se dejaron llevar por el espíritu western, luciendo looks cuidadosamente seleccionados para estar en sintonía con la ocasión. Sin embargo, quienes realmente destacaron con sus elecciones de vestuario fueron Ethel Pozo y Janet Barboza , quienes demostraron que el estilo cowboy puede reinventarse para ser moderno, elegante y, sobre todo, versátil.

Cuando se trata de moda, Brunella Horna y Ethel Pozo saben cómo destacarse y marcar tendencia. En su más reciente aparición, ambas demostraron que tienen estilos únicos pero igual de cautivadores, combinando comodidad y sofisticación en sus looks.



Brunella, conocida por su elegancia y su habilidad para adaptarse a cualquier tendencia, deslumbró con unas botas cowboy en tono camel que se convirtieron en el centro de su outfit. Estas botas, combinadas con un pantalón pitillo blanco, que se suma a la categoría de prendas estilo vaquero, y una blusa blanca que aportaba armonía al conjunto, lograron un look que respiraba un aire vaquero chic imposible de ignorar. El diseño clásico de las botas, junto con su tacón moderado, le dio un toque moderno y funcional, perfecto tanto para un evento temático como para una salida casual.



Por otro lado, Ethel Pozo se decantó por un estilo más relajado pero igual de envidiable: unos baggie jeans de tiro alto que le dieron ese aire fresco y juvenil que tanto la caracteriza. Combinó los jeans con una camiseta básica blanca y una blazer oversize de color rojo, logrando un look minimalista pero cargado de personalidad.



La contraposición de estilos entre ambas dejó claro que en la moda no hay reglas fijas. Mientras las botas cowboy de Brunella evocan un espíritu aventurero y lleno de actitud, los baggie jeans de Ethel son un recordatorio de que la comodidad puede ir de la mano con el estilo.