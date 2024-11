Pamela López, quien ahora se ha consolidado como influencer, vuelve a estar en el centro de atención tras su regreso a las redes sociales, esta vez compartiendo detalles del bautizo de su menor hija, fruto de su relación con el futbolista Christian Cueva. La aún esposa de Cueva sorprendió a sus seguidores al lucir un elegante conjunto total white, perfecto para tan especial ocasión.



Este look se ha convertido rápidamente en tema de conversación, ya que Pamela optó por una pieza impecable que destilaba sofisticación y frescura. El conjunto blanco, con cortes elegantes y detalles delicados, no solo fue una elección acertada para el bautizo de su hija, sino también un claro reflejo de su impecable gusto por la moda. En su regreso a las plataformas, Pamela sigue demostrando por qué es un referente de estilo, y este atuendo ha sido catalogado como el perfecto para cualquier evento especial.