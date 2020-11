Conquista con un body semitransparente como Rosángela Espinoza

Rosángela Espinoza tiene un estilo de moda que muchas personas admiran y utilizan como fuente de inspiración al momento de vestir.

La integrante del reality de competencias ‘Esto Es Guerra’ no es ajena a nuestro radar de moda. ¿El motivo? En el pasado, Rosángela Espinoza ha demostrado tener una vena fashionista que la impulsa a crear outfits de alto impacto que estilicen su figura. Un ejemplo de ello se puede ver en uno de los más recientes looks que ‘la chica selfie’ compartió en redes sociales.

En Instagram, Rosángela Espinoza publicó una serie de instantáneas en las que modeló un seductor body negro semitransparente de mangas largas y cuello alto. Para acompañar esta pieza, la chica reality llevó un corpiño strapless y una trusa del mismo tono.

Otras famosas peruanas como Angie Arizaga o Amy Gutierrez también se han animado a incorporar bodies en sus outfits para crear looks de editorial o más artísticos, que además realcen sus figuras y les den una apariencia sensual. Si tú también quieres usar esta prenda, existen numerosas de lucirla en diferentes tipos de atuendos: puedes combinar tu body con unos jeans, pantalones con distintos acabados, sastres, múltiples estilos de faldas e incluso con buzos deportivos para un look más vanguardista. Y en cuanto al calzado, ¡las posibilidades también son casi infinitas!

Bodies y piezas de lencería

Usar bodies u otras piezas de lencería es una tendencia de moda que se originó en la década de los 80’s gracias a celebridades como Madonna. Sin embargo, en los últimos años grandes firmas de moda como Dior y Stella McCarteny han diseñado modelos de bodies y lencería con la finalidad de ser vistas. En la actualidad, famosas como Kim Kardashian o Winnie Harlow han usado bodies en outfits de todo tipo, demostrándonos que además de verse fenomenal, es muy versátil. “Se puede combinar con todo, desde jeans azules hasta vestidos lenceros, faldas con ojales y pantalones a medida, lo que significa que por ahora, no vamos a dejar de usar bodies”, dijeron en el portal de moda Who What Wear.