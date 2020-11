¿Pantalones campana en verano? Así los combina Ethel Pozo con éxito

Ethel Pozo ha demostrado que cuando se trata de llevar looks casuales prefiere poner en primer lugar su comodidad. Al analizar sus outfits hemos visto que la hija de Gisela Valcárcel suele emplear calzados cómodos y versátiles que destaquen su estilo.

En esa línea la conductora de “América hoy” decidió incluir en su repertorio de outfits para la temporada de primavera-verano 2021 un estilo que triunfó en los años 80 y 90: los pantalones campana.

Para su más reciente look en Instagram la presentadora de televisión utilizó un diseño de color blanco de tiro alto que la ayudaron a obtener un estilo relajado. Este modelo también combina muy bien con botines o mocasines de tacón para crear un estilo menos casual.

Cabe precisar que esta no es la primera vez que Ethel Pozo emplea un outfit con pantalones campana. Anteriormente llevó unos jeans corte high waisted que tienen la propiedad, según señalan expertos en moda, de estilizar la figura y alargar las piernas.

Para completar su outfit en ambas ocasiones se decantó por utilizar blusas ceñidas al cuerpo que dejaron al descubierto su ombligo. Y es que los pantalones de cintura alta tienen la facilidad de ceñir la zona baja del abdomen por lo que muchas celebs los usan con tops más pequeños.

¿Cómo combinar pantalones campana?

Si te gustan los colores sólidos puedes decantarte por tonos pasteles -entre los que destacan el baby blue, el amarillo pastel y el lila pastel- o también podrías utilizar un pantalón campana con blusas con prints.

Recuerda wapa que la moda tiende a ir en ciclos de 20 años y algunas tendencias del pasado están regresando con fuerza desde hace algunos años. En los años 70 este tipo de prendas cobraron notoriedad y se utilizaban con camisas de manga ancha y accesorios XL. Más adelante las tendencias se inclinaron a crear prendas más ajustadas.

Así que ya lo sabes wapa si no te llegaste a acostumbrar a los pantalones pitillo y prefieres llevarlos más anchos y sueltos, no dudes en sacar del guardarropa ese pantalón acampanado que tenías guardado -y si no lo tienes puedes animarte por uno blanco que es súper versátil-. No olvides que lo más importante es que te sientas cómoda y segura de tu estilo.