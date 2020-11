Outfit romántico lila pastel para brillar en verano como Alondra García

Alondra García Miró es una reconocida modelo peruana que siempre destaca con sus outfits a través de redes sociales. Durante sus últimos looks en Instagram la hemos visto lucir vestidos primaverales -el más reciente fue una pieza de la firma italiana Dolce & Gabbana-; sin embargo, esta vez se decantó por un estilismos distinto y sencillo de replicar.

Y es que la actriz de “Te volveré a encontrar”, consciente de los colores más trendy, se animó a llevar un outfit con dos prendas básicas y precisas para armar diversos looks esta temporada de primavera-verano 2021.

Para este look Alondra García combinó una blusa blanca de Mango con escote francés y de corte ceñido con un short lila pastel. El detalle que más resaltó de su prenda fueron sus mangas abullonadas, también llamadas puff sleeve, un elemento de estilo romántico que hace años viene reinando en las pasarelas y en el street style.

Los orígenes de las mangas abullonadas se remontan al siglo XIX, años del Romanticismo, movimiento social, cultural, literario y artístico en donde se exacerbaba la libertad creativa, el espíritu de rebeldía, el subjetivismo, entre otros. No obstante, fue recién en los años 80 donde volvieron a ser empleadas con más fuerza a través de distintas versiones como la de farol, globo, mangas de balón o pata de cordero.

En esa línea, la también llamada mangas de farol tienen la cualidad de romper con la monotonía de un look y se adaptan muy bien a cualquier estilo. En este caso Alondra García decidió utilizarlo junto a un short con volantes en la cintura y lazo de color lila pastel, un tono muy in para crear un outfit cómodo y chic.

Arma tu outfit con un tono pastel

Una de las tendencias que las pasarelas de la Paris Fashion Week Haute Couture Spring/Summer 2020 y la Mercedes Benz Fashion Week Madrid Spring/Summer 2020 revelaron, según refiere el portal especializado de moda Harpers Bazaar, fueron los colores pastel.

Un estilismo dulce conformado por esos tonos más cercano al blanco del espectro en el que han destacado tonos como el verde menta, el amarillo vainilla, el azul bebé, el rosa pastel, y, por supuesto, el lila -uno de los más triunfadores de la moda de 2020-.

Así que ya lo sabes wapa si esta temporada estás buscando un look sweet y cómodo puedes inspirarte en Alondra García para lucir esta poderosa combinación. Puedes acompañar tu look con unos mules blancos tal como la actriz peruana y no olvides elegir un cubreboca que vaya a juego con tu outfit.