Deslúmbrate con el vestido asimétrico de alta costura de Katy Jara

Katy Jara es una cantante peruana que después de ocho meses alejada de los escenarios debido a la pandemia por el nuevo coronavirus volvió con fuerza para encantar con su música y talento.

La conductora de “Domingos de Fiesta”, quien no pasa por alto ningún detalle en sus looks, no podía dejar pasar la oportunidad para llevar un sofisticado y glamoroso outfit que acompañe su reencuentro con el público -de forma virtual-.

En Instagram la cantante de cumbia mostró los outfits que lució durante el show que preparó junto a Los Bandamixeros. En ambos looks Katy Jara optó por llevar vestidos de alta costura con prendas brillantes y luminosas que la hicieron lucir mucho más fenomenal.

En el primer look la conductora de televisión utilizó un maxi vestido de tul óptico dorado con pedrería y volantes en la parte inferior que le dieron mayor volumen a su falda. Asimismo, acompañó su look con un accesorio que ya no puede faltar debido a la pandemia: los cubrebocas. El que llevó era plateada y estaba cubierta de piedra preciosas.

En un segundo look que compartió en su perfil de Instagram la cantante de cumbia cambió de color e irradió estilo con un imponente look donde el rojo se convirtió en el protagonista. Su vestido con escote fantasía y corte asimétrico estaba inmerso en piedras plateadas brillantes. Además, llevaba una abertura en la pierna, detalle muy empleado en todo tipo de prendas.

De acuerdo a la licenciada en asesoría de imagen, maquilladora profesional y directora de Plushlamour Centro Integral de Image Yamila Pica las aberturas en las prendas son excelentes aliados para generar puntos con atención. Asimismo, señala que en looks de fiesta -como el que llevó Katy Jara- pueden aportar un aspecto muy sexy ya que tienen la propiedad de estilizar muchísimo las piernas. ¿Y tú wapa te animarías a llevar un outfit similar?