Angie Arizaga conquista con body de encaje negro en outfit juvenil

Angie Arizaga nos ha demostrado que la moda es una de sus pasiones y para evidenciarlo, pone en práctica sus mejores outfits.

En las últimas semanas, la integrante del reality 'Esto es Guerra' ha dado de qué hablar gracias a los sorprendentes estilismos que comparte en sus redes sociales. Esta vez no fue diferente, y es que después de deslumbrarnos con un elegante vestido de gala, Angie Arizaga nos demostró que el glam también puede usarse con un outfit moderno y sensual.

En Instagram, Angie Arizaga compartió una serie de fotografías en las que muestra su más reciente atuendo. Se trató de un outfit total black conformado por unos joggers a la cintura y un body semi transparente con encaje negro: la prenda estrella de su look.

Semanas atrás, la chica reality también causó furor con un body blanco que le dio un look de editorial. Esta vez, Angie Arizaga volvió a usar esta prenda pero prefirió un color opuesto y usar detalles de encaje transparencias. Estos elementos le dieron a la modelo un look sexy y sofisticado que combinado con el jogger, crearon un outfit moderno, pícaro y cómodo que hicieron que Angie no pase desapercibida.