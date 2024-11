La fiesta de promoción es uno de los eventos más importantes para cualquier estudiante, y no hay mejor oportunidad para destacar con un maquillaje que complemente tu estilo y haga que te sientas única. El darle color al rostro le da un toque más chic, romántico y coqueto a tu look, y elegir el estilo adecuado puede marcar la diferencia entre ser una más del grupo o la estrella de la noche.



Aquí te presentamos ocho opciones de maquillaje, cada una con un enfoque distinto, para que puedas elegir el look que mejor te represente.