Marco Zunino abrió su corazón sincerándose al contar que le fue diagnosticado un cáncer de vejiga. El actor peruano contó detalles del proceso de su enfermedad, explicando cómo se enteró de esta noticia y la forma en que ha estado enfrentando este proceso tan difícil. Entérate de los detalles en esta nota.

Marco Zunino fue diagnosticado con cáncer de vejiga

El artista de cine, teatro y televisión, Marco Zunino se sinceró en el programa ‘Día D’, donde reveló que se enteró de esta noticia justo el mismo día en el que tuvo su ensayo general de ‘Nubeluz: El reencuentro’.

“Este año pasaron varias cosas y entre ellas un diagnostico positivo de cáncer a la vejiga. Recogí la biopsia, y el doctor me dijo, ‘es positivo, es cáncer’. Se sienten escalofríos, dije ‘ok, qué es lo que tengo que hacer’”, contó.

El actor confesó que no pudo evitar conmoverse al recibir esta noticia, sintiéndose muy afectado: “No voy a mentir, lloré, se me salieron las lágrimas”, sostuvo. Marco Zunino reveló que se tuvo que someter a una operación y fue sorprendido con la visita de sus amistades, pese a que este les había pedido que no fueran: “No había manera que no vayan, tengo mucho que agradecerles”.

Asimismo, este contó que, luego de que Christian Thorsen anunciara su situación, este decidió realizarse los chequeos preventivos, logrando así tener un diagnóstico temprano. “El cáncer está en estadio I, lo sacaron. Ahora estoy en tratamiento de inmunoterapia, que es tan efectivo como la quimioterapia. Y creo también en los tratamientos alternativos, pienso que deberías hacer ambos”, comentó Zunino, quien además resaltó que se encuentra realizándose el tratamiento de muérdago para superar eso.

Marco Zunino reflexiona tras ser diagnosticado de cáncer

El actor teatral expresó que, tras recibir su diagnóstico, este pudo cambiar su pensamiento sobre la vida, contemplando a la muerte como algo más cercano que le podría ocurrir.

“Cuando te dicen la palabra cáncer asusta definitivamente. Lo que ha cambiado mi vida, porque sí me siento distinto, es que por primera vez ya no me siento inmortal. Sabemos que la muerte está presente, pero nos creemos inmortales realmente y por primera vez dices: ‘oye, no está tan lejos’”, sostuvo.