¿SE BURLA? Said Palao tiene IMPENSADA reacción cuando Patricio Parodi le recuerda FIESTA en yate: "Ahora ¿qué dirá Alejandra?"

Patricio Parodi recordó el ampay de Said Palao en un yate durante ‘ Esto es guerra ’. La reacción del esposo de Alejandra Baigorria llamó la atención y provocó críticas en redes sociales.

Said Palao protagonizó un momento que no pasó desapercibido durante una reciente emisión de ‘Esto es guerra’. Todo ocurrió cuando Patricio Parodi decidió responder a una broma del esposo de Alejandra Baigorria y recordó la polémica fiesta en yate que generó controversia en su matrimonio. La inesperada intervención del ‘Pato’ provocó risas entre los presentes y puso al chico reality en el centro de los comentarios. ¿Cómo reaccionó Said y qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Said Palao tiene IMPENSADA reacción cuando Patricio Parodi le recuerda fiesta en yate

Durante el programa ‘Esto es guerra’, Patricio Parodi fue consultado sobre cómo tenía previsto festejar su cumpleaños durante el fin de semana. Ante las preguntas de Katia Palma y Mathías Brivio, el influencer explicó que no había organizado una celebración especial, aunque sí tenía pensado salir.

“Por mi cumpleaños no voy a hacer nada, pero voy a salir, como si fuera cualquier fin de semana”, dijo el influencer respondiendo a las interrogantes de Katia Palma y Mathías Brivio.

Sin embargo, los conductores pusieron en duda su respuesta y dejaron entrever que el integrante de ‘EEG’ podría tener algún plan con una persona especial. Aunque Parodi evitó dar mayores detalles sobre su vida sentimental, Said Palao intervino en la conversación con una broma sobre una supuesta conquista chilena del ‘Pato’.

“Ya no tocan venezolanas ni brasileñas, ahora tocan chilenas”, aseguró el esposo de Alejandra Baigorria.

El comentario generó diversas reacciones en el set y abrió paso a una pregunta relacionada con el lugar en el que Patricio celebraría su cumpleaños. La voz en off del programa también se sumó a la conversación con una interrogante que terminó recordando la controversia que involucró a Said meses atrás. “¿(La celebración) será tierra o en mar?”, le preguntaron generando risas en el set.

Lejos de dejar pasar la oportunidad, Parodi respondió con una frase que aludía directamente a la fiesta en yate que protagonizó Said Palao en Argentina y que desató una fuerte polémica por la presencia de otras mujeres.

“No sé, depende de Said”, haciendo alusión al ampay en el yate que remeció el matrimonio de Said y Alejandra.

La reacción de Palao llamó la atención de los espectadores, ya que respondió con risas ante la referencia a aquel episodio. El momento se difundió entre los usuarios de redes sociales y provocó comentarios sobre su actitud frente a una situación que generó cuestionamientos a su relación con Alejandra Baigorria.

Usuarios cuestionan reacción de Said Palao tras broma sobre ampay en yate

El intercambio entre Said Palao y Patricio Parodi no tardó en generar reacciones en redes sociales. Algunos usuarios criticaron que el esposo de Alejandra Baigorria se tomara con humor la referencia a la polémica fiesta en yate, mientras que otros expresaron su preocupación por la manera en que se abordó el tema públicamente.

Entre los comentarios que circularon tras el momento televisivo, varios internautas cuestionaron la actitud del chico reality y se preguntaron cómo podría tomar Alejandra Baigorria esta situación.