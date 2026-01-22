Katy Prado EXPLOTA contra ‘Chikiplun’ por intentar ofrecerle S/ 600 de pensión de alimentos para su hija | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Katy Prado EXPLOTA contra ‘Chikiplun’ por intentar ofrecerle S/ 600 de pensión de alimentos para su hija | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La polémica entre Katy Prado y el comediante José Luis Ríos, conocido popularmente como ‘Chikiplum’, se hizo pública luego de que ambos no lograran ponerse de acuerdo respecto a la pensión de alimentos de la hija que tienen en común, una niña de cinco años. La actriz decidió alzar su voz al considerar injusta la propuesta económica que habría recibido por parte del padre de la menor.

Según explicó, el humorista solo estaría dispuesto a entregar 600 soles mensuales, una cifra que, a su parecer, no cubre ni lo más básico para la crianza de una menor. Para Prado, este monto resulta completamente insuficiente si se toman en cuenta gastos como alimentación, salud, educación y otros aspectos esenciales para su desarrollo.

En declaraciones a la prensa, la actriz no ocultó su malestar y fue directa al referirse al tema. “Una persona conocida y querida en la televisión pretende darme solo 600 soles para mi hija”, manifestó, dejando en claro que se siente indignada por la situación y por la poca responsabilidad que percibe en el accionar del cómico.

Asimismo, Katy sostuvo que no aceptará la propuesta inicial y que prefiere esperar la resolución judicial antes que conformarse con un monto que considera injusto. “Con ese dinero no se puede mantener a una niña de cinco años. El proceso sigue y será la justicia la que determine lo correcto”, expresó.