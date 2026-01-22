Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua este 21 y 22 de enero en siete distritos: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

Katy Prado explota contra ‘Chikiplun’ por intentar ofrecerle S/ 600 de pensión de alimentos para su hija

Katy Prado decidió revelar el presupuesto que ‘Chikiplun’ le estaría ofreciendo para su hija.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Katy Prado explota contra ‘Chikiplun’ por intentar ofrecerle S/ 600 de pensión de alimentos para su hija
    Katy Prado EXPLOTA contra ‘Chikiplun’ por intentar ofrecerle S/ 600 de pensión de alimentos para su hija | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Katy Prado explota contra ‘Chikiplun’ por intentar ofrecerle S/ 600 de pensión de alimentos para su hija

    La polémica entre Katy Prado y el comediante José Luis Ríos, conocido popularmente como ‘Chikiplum’, se hizo pública luego de que ambos no lograran ponerse de acuerdo respecto a la pensión de alimentos de la hija que tienen en común, una niña de cinco años. La actriz decidió alzar su voz al considerar injusta la propuesta económica que habría recibido por parte del padre de la menor.

    Según explicó, el humorista solo estaría dispuesto a entregar 600 soles mensuales, una cifra que, a su parecer, no cubre ni lo más básico para la crianza de una menor. Para Prado, este monto resulta completamente insuficiente si se toman en cuenta gastos como alimentación, salud, educación y otros aspectos esenciales para su desarrollo.

    En declaraciones a la prensa, la actriz no ocultó su malestar y fue directa al referirse al tema. “Una persona conocida y querida en la televisión pretende darme solo 600 soles para mi hija”, manifestó, dejando en claro que se siente indignada por la situación y por la poca responsabilidad que percibe en el accionar del cómico.

    Asimismo, Katy sostuvo que no aceptará la propuesta inicial y que prefiere esperar la resolución judicial antes que conformarse con un monto que considera injusto. “Con ese dinero no se puede mantener a una niña de cinco años. El proceso sigue y será la justicia la que determine lo correcto”, expresó.

    Finalmente, la actriz señaló que confía en que las autoridades establecerán una pensión acorde a las verdaderas necesidades de su hija, priorizando su bienestar por encima de cualquier diferencia personal. “Todo se lo dejo a Dios, pero espero que se haga lo justo”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Katy Prado explota contra ‘Chikiplun’ por intentar ofrecerle S/ 600 de pensión de alimentos para su hija
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

    Futbolistas de Alianza Lima, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual

    Keiko Fujimori revela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Mark Vito: “Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla..."

    Samahara Lobatón revela que su mamá Melissa Klug solo hace show

    Ana Paula Consorte revela insólito video de su embarazo en cumpleaños de su hijo

    Lo más vistos en Farándula

    'Chikipluna' anuncia el fin de su relación con 'Chikiplum': “Hizo abandono de hogar”

    Keiko Fujimori rompe su silencio y habla de su cercanía con el actor Gabriel Calvo: "Me parece guapo, él y yo somos…”"

    Magaly Medina decide quitarse el pañuelo tras sus cirugías y revela su retorno a la tv

    Magaly Medina presume los resultados de su nuevo rostro y confirma su regreso: “Podría viajar a Lima”

    Hija de Pamela López lanza fuerte mensaje tras confirmarse que su mamá NO se DIVORCIARÁ de Cueva: "Rompe el patrón"

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;