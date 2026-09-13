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Clara Seminara manda INESPERADO MENSAJE a FAMILIARES de 'Yuca' tras su muerte: "Me da mucha..."

Clara Seminara lamentó la pérdida de 'Yuca' y respondió a las acusaciones en su contra en redes. La actriz recordó su anterior enfrentamiento legal y afirmó no guardar resentimientos.

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    Clara Seminara manda INESPERADO MENSAJE a FAMILIARES de 'Yuca' tras su muerte: "Me da mucha..."
    Clara Seminara manda mensaje a familiares de 'Yuca' | Composición Wapa
    Clara Seminara manda INESPERADO MENSAJE a FAMILIARES de 'Yuca' tras su muerte: "Me da mucha..."

    El fallecimiento de Enrique Espejo, conocido como 'Yuca', ha provocado diversas reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios dirigieron duras críticas hacia Clara Seminara, quien hace años tuvo un conflicto legal con el comediante.

    Frente a esto, Clara Seminara decidió aclarar su posición y enviarle un mensaje a los familiares del actor. ¿Qué dijo?

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    Clara responde a las críticas tras el fallecimiento de 'Yuca'

    En una entrevista con Trome, Seminara expresó sus condolencias a la familia de Enrique Espejo y lamentó que algunos intentaran culparla por lo ocurrido.

    "Me solidarizo con su familia. Me da mucha pena que él haya terminado así, que haya tenido el accidente y que ya no esté con nosotros, pero también me parece muy injusto que me acusen de algo cuando tengo siete años fuera del país y estoy alejada de todo el ambiente artístico”, explicó Seminara.

    La actriz confesó que recibió duros mensajes en redes sociales y algunos usuarios la llamaron injustamente "asesina" debido al tiempo pasado desde su enfrentamiento con el humorista.

    "Me han dicho asesina y creo que es injusto. Yo lo denuncié porque me faltó el respeto, gané el juicio dos veces y cuando me enteré que estaba mal de salud, retiré la denuncia. Lo hice público por un tema humanitario, no tenía sentido seguir con una denuncia si él estaba en una cama y no podía levantarse", comentó.

    Seminara indicó que nunca buscó beneficios económicos ni la encarcelación de 'Yuca'. Solo solicitó una disculpa pública durante su conflicto.

    "Lo único que pedí fueron unas disculpas públicas, no pedí dinero ni que fuera a la cárcel”, aseguró al medio local.

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    ¿Clara Seminara todavía guardaba resentimiento?

    Al ser consultada sobre sus sentimientos tras el fallecimiento, Seminara reiteró su pena por la pérdida y envió un mensaje a la familia del humorista.

    "(¿Le guardas rencor?) No hay rencor, yo tuve mi proceso propio para superar la situación, pese a que vi a todos mis compañeros del programa dándome la espalda. Si hubiera tenido un video de prueba, como el de Naldy (Saldaña), todo hubiera sido diferente", explicó.

    De este modo, Clara Seminara enfatizó que lamenta la muerte de Enrique Espejo, mientras rechazó los señalamientos en redes. Insistió en que su proceso legal con 'Yuca' se cerró hace años.

    SOBRE EL AUTOR:
    Clara Seminara manda INESPERADO MENSAJE a FAMILIARES de 'Yuca' tras su muerte: "Me da mucha..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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