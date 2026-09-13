Lima registra nuevo récord de calor y preocupa la persistencia de las altas temperaturas: van 97 días por El Niño

Lima alcanzó 26,7 °C en pleno invierno y rompió un récord de temperatura. Senamhi atribuye el calor al Niño Costero y prevé lloviznas en la capital.

El 6 de septiembre, las estaciones de Jesús María y Callao registraron temperaturas diurnas de 26,1 °C y 25,1 °C.

El 6 de septiembre, las estaciones de Jesús María y Callao registraron temperaturas diurnas de 26,1 °C y 25,1 °C.

Lima volvió a registrar temperaturas inusualmente altas en pleno invierno. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la estación de Jesús María alcanzó 26,7 °C el 7 de septiembre, superando en 8,5 °C el promedio habitual para esta época del año.

La cifra no se observaba durante el invierno limeño desde los eventos de El Niño de 1982-1983 y 1997-1998. El organismo atribuyó este comportamiento a la influencia del Niño Costero, que viene generando una prolongada secuencia de días cálidos en la capital.

Lima alcanza 26,7 °C y suma casi 100 días cálidos

De acuerdo con Senamhi, la temperatura registrada en Jesús María forma parte de una ola de calor diurno que ya acumulaba 97 días consecutivos.

Un día antes, el 6 de septiembre, las estaciones de Jesús María y Callao habían reportado máximas de 26,1 °C y 25,1 °C, respectivamente.

Las noches también se mantuvieron por encima de lo normal. Jesús María registró una mínima de 20,8 °C, mientras que en el Callao la temperatura nocturna llegó a 21,5 °C.

Estos valores confirman que el incremento térmico no se limita únicamente a las horas de mayor radiación, sino que también se extiende durante la madrugada.

Senamhi recomienda protegerse del calor

Ante las temperaturas elevadas, el organismo recomendó adoptar medidas preventivas durante las horas de mayor exposición solar.

Entre las principales recomendaciones figuran el uso de sombreros o gorros de ala ancha, lentes de sol, prendas de manga larga, sombrillas y protector solar.

El calor registrado en septiembre se suma a los récords observados durante agosto en distintas zonas de la costa peruana.

Costa peruana también registró temperaturas extremas

Durante agosto, Tumbes alcanzó una máxima de 37,4 °C en Rica Playa, mientras que Chulucanas, en Piura, llegó a 37,2 °C.

En Lima, la estación de Campo de Marte registró 28 °C el 22 de agosto, mientras que otras localidades como Ilo, Tacna, Lambayeque y Trujillo también reportaron valores superiores a los habituales.

Las noches tampoco fueron ajenas a este comportamiento. En La Cruz, Tumbes, la temperatura mínima alcanzó 25,6 °C, mientras que en Miraflores, Piura, llegó a 23,6 °C.

Lima tendrá lloviznas y neblina pese a las altas temperaturas

Aunque el calor seguirá siendo protagonista, Senamhi también prevé lloviznas dispersas entre Lima y Tacna del nueve al 13 de septiembre.

En Lima Metropolitana, los mayores acumulados podrían presentarse en los distritos de la zona sur, con valores cercanos a 2 milímetros.

Además, se espera presencia de neblina y niebla durante la noche, madrugada y primeras horas del día, especialmente en áreas próximas al litoral.