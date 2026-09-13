Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Reniec ofrece DNI gratis del 7 al 13 de setiembre en 24 regiones: Conoce quiénes acceden y los horarios disponibles

Hernán Barcos se quiebra al compartir dolorosa muerte de su madre: "Te voy a extrañar todos los días de mi vida"

Hernán Barcos expresó sentidas palabras a su madre a través de sus redes sociales.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hernán Barcos se quiebra al compartir dolorosa muerte de su madre: "Te voy a extrañar todos los días de mi vida"
    Hernán Barcos anuncia el fallecimento de su madre. Foto: Twitter
    Hernán Barcos se quiebra al compartir dolorosa muerte de su madre: "Te voy a extrañar todos los días de mi vida"

    Hernán Barcos está pasando por un momento difícil tras la pérdida de su madre. Mediante sus redes sociales, el delantero de Sporting Cristal compartió la triste noticia y recibió un gran aluvión de mensajes de consuelo de sus seguidores.

    En los primeros días de agosto, el conocido 'Pirata' se mostró profundamente conmocionado tras marcar un gol contra Juan Pablo II en el Torneo Clausura. Durante ese tiempo, el jugador de 42 años confesó que sus lágrimas se debieron al delicado estado de salud de su madre.

    Hernán Barcos ofrece un conmovedor mensaje tras la pérdida de su madre

    “Viejita, como te decimos cariñosamente, duele mucho no tenerte más con nosotros. Llevaremos tu legado siempre. No hay palabras para describir este tiempo de tanto dolor y tristeza. Eras la columna vertebral de toda la familia. Te extrañaré todos los días de mi vida y siempre estarás en mi corazón. Te amo mucho”, escribió en Instagram.

    “Gracias por todas las lecciones y experiencias que nos dejaste, admiro tu fortaleza, dedicación y amor hasta el último momento”, añadió.

    Hernán Barcos y el mensaje a su madre. Foto: Twitter
    Hernán Barcos y el mensaje a su madre. Foto: Twitter

    Noticia en desarrollo...

    SOBRE EL AUTOR:
    Hernán Barcos se quiebra al compartir dolorosa muerte de su madre: "Te voy a extrañar todos los días de mi vida"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Hernán Barcos se quiebra al compartir dolorosa muerte de su madre: "Te voy a extrañar todos los días de mi vida"

    ¡Se olvidaron! Hermanos Yaipén dejan VARADO a Jonathan Rojas en restaurante de Ayacucho: “Que pasen lista”

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    'Pintor nocturno', CAPÍTULO EXTRA en español: fecha y hora de estreno del manhwa BL solo para adultos

    Confirman las siete universidades que NO lograron licenciarse con Sunedu para este 2025

    Ofertas

    Paradox Park

    Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

    PRECIO

    S/ 89.00
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Fun Jungle

    Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

    PRECIO

    S/ 28.90
    Comprar

    Rally Kart

    Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;