Hernán Barcos se quiebra al compartir dolorosa muerte de su madre: "Te voy a extrañar todos los días de mi vida"

Hernán Barcos expresó sentidas palabras a su madre a través de sus redes sociales.

Hernán Barcos está pasando por un momento difícil tras la pérdida de su madre. Mediante sus redes sociales, el delantero de Sporting Cristal compartió la triste noticia y recibió un gran aluvión de mensajes de consuelo de sus seguidores.

En los primeros días de agosto, el conocido 'Pirata' se mostró profundamente conmocionado tras marcar un gol contra Juan Pablo II en el Torneo Clausura. Durante ese tiempo, el jugador de 42 años confesó que sus lágrimas se debieron al delicado estado de salud de su madre.

Hernán Barcos ofrece un conmovedor mensaje tras la pérdida de su madre

“Viejita, como te decimos cariñosamente, duele mucho no tenerte más con nosotros. Llevaremos tu legado siempre. No hay palabras para describir este tiempo de tanto dolor y tristeza. Eras la columna vertebral de toda la familia. Te extrañaré todos los días de mi vida y siempre estarás en mi corazón. Te amo mucho”, escribió en Instagram.

“Gracias por todas las lecciones y experiencias que nos dejaste, admiro tu fortaleza, dedicación y amor hasta el último momento”, añadió.

Hernán Barcos y el mensaje a su madre. Foto: Twitter