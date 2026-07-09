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Janet Barboza presenta evidencias y expone a Ethel Pozo tras acusación de traición por salida de América TV: "Ella ya tenía trabajo asegurado"

Ethel Pozo acusó a Janet Barboza y Edson Dávila de traición tras su despido de América TV. Janet presentó pruebas y tildó de "mentirosa" a Ethel.

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    Janet Barboza presenta evidencias y expone a Ethel Pozo tras acusación de traición por salida de América TV: "Ella ya tenía trabajo asegurado"
    Janet Barboza presenta evidencias y rebate a Ethel Pozo | Composición Wapa | Difusión
    Janet Barboza presenta evidencias y expone a Ethel Pozo tras acusación de traición por salida de América TV: "Ella ya tenía trabajo asegurado"

    Janet Barboza decidió no permanecer en silencio. Tras ser acusada por Ethel Pozo de traición junto con Edson Dávila debido a su salida repentina de América Televisión, la presentadora de 'América Hoy' mostró evidencias y sostuvo que la situación era otra: la hija de Gisela Valcárcel ya había asegurado su participación en 'La Granja VIP'.

    Janet Barboza presenta evidencias y rebate a Ethel Pozo tras acusación de traición por salida de América TV

    Sin callarse nada, Janet Barboza defendió su postura luego de que Ethel Pozo la acusara de mentirle, junto con Edson Dávila, en los días finales de 'América Hoy', del que salió de manera inesperada a fines del 2025.

    “Ellos sabían que continuaban, yo no tenía esa seguridad. Grabé el video de Navidad y me cortaron, solo apareció un rizo mío. No me llamaron para firmar contrato, intuía lo que ocurría. Nadie me hablaba directamente, solo con Janet. (No confronté a Edson y Janet) Por temor a las respuestas, pues éramos amigos y tenían la propuesta de GV de seguir juntos”, comentó Ethel Pozo.

    Según Pozo, sus amigos habrían ocultado que no se le renovaría el contrato, mientras ellos ya tenían asegurado su puesto en el canal de Pachacámac. No obstante, la conocida Rulitos presentó evidencias al exponer una publicación hecha por Pozo, en la que mencionaba que para noviembre del 2025 ya había recibido la oferta de 'La Granja VIP', lo que indicaría que su posición estaba asegurada desde antes.

    “Ayer se mencionó mi nombre y se expusieron cosas que no son verdad; lo abordaré desde el respeto y cariño. No se pueden expresar cosas que dañen el honor de las personas (...) Nuestra compañera Ethel Pozo, como lo indicó en redes sociales, en octubre recibió una oferta de trabajo desde México para ‘La Granja VIP’. En noviembre confirmó que conduciría ese programa y el 12 de diciembre viajó a México para ver el formato que lideraría. Nos enteramos de este proyecto mucho después y nos alegró”, comentó.

    Luego, argumentó que ni ella ni 'Giselo' tenían asegurado contrato alguno en octubre ni noviembre; por el contrario, Ethel ya había acordado con Panamericana. En diciembre se presentó la propuesta de GV para iniciar un nuevo proyecto, pero Barboza y Dávila siempre prefirieron quedarse en la misma casa televisiva.

    “Ethel no es sincera cuando dice que se enteró durante la grabación de Navidad que no seguiría en el canal, ya que está claro en su publicación de Facebook sobre la oferta desde octubre, que se concretó en noviembre, y en diciembre viajó a México. Siempre nos alegró este logro”, añadió.

    Finalmente, aclaró que ella y Edson anunciaron una semana antes del cierre del programa que se quedarían en la misma casa televisiva, hecho que Ethel conocía. “No busco generar conflictos, pero tampoco permitiré que se difundan mentiras que nos hagan ver como traidores a Edson y a mí”. Este pronunciamiento también lo hizo en 'América Hoy', junto a Edson Dávila, quien no hizo comentarios adicionales.

    “Nos enorgullece que una de nuestras compañeras haya logrado asegurar su trabajo antes que nosotros; nunca nos molestó, al contrario, nos llenó de satisfacción”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Janet Barboza presenta evidencias y expone a Ethel Pozo tras acusación de traición por salida de América TV: "Ella ya tenía trabajo asegurado"
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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