Pamela Franco celebró sus 38 años con un look impactante: un vestido de corte arriesgado que destacó su estilo y generó gran interés en redes sociales.

¿Cuánto costó el vestido que lució Pamela Franco en su cumpleaños? | Composición: Wapa / Captura de pantalla

¿Cuánto costó el vestido que lució Pamela Franco en su cumpleaños? | Composición: Wapa / Captura de pantalla

La celebración por los 38 años de Pamela Franco no solo estuvo marcada por los detalles románticos y la presencia de sus seres queridos, sino también por el llamativo look que eligió para una noche tan especial. La cantante captó la atención de todos con un vestido de corte arriesgado que resaltó su figura y se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. Ahora, nuevos detalles sobre el diseño y su valor han salido a la luz.

¿Cuánto costó el vestido que usó Pamela Franco en su cumpleaños?

Durante su participación en el programa 'América Hoy', la estilista Nicole Akari contó detalles inéditos sobre el vestido que Pamela Franco lució en la fiesta organizada por su cumpleaños. Según explicó, fue ella quien participó activamente en la elección del diseño y del color que finalmente utilizó la artista.

La reconocida asesora de imagen también reveló algunos detalles sobre los materiales utilizados para confeccionar el llamativo atuendo. De acuerdo con sus declaraciones, el vestido fue elaborado en seda, una elección que habría sido aprobada directamente por la propia intérprete.

Aunque evitó precisar el precio exacto del diseño, Akari estimó que la confección de la prenda habría tenido un valor cercano a S/2.000.

Asimismo, aclaró que el elemento más costoso del look no fue el vestido en sí, sino las exclusivas joyas que acompañaron el conjunto durante la celebración.

“Yo creo que ella estaba bastante cómoda, le encantó desde la prueba”, aseguró. Con este sofisticado outfit, Pamela Franco volvió a acaparar titulares y comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores destacaron la elegancia y sensualidad de su elección para celebrar un nuevo año de vida rodeada de familiares y amigos.

La elección de Pamela Franco

La especialista señaló que el tono seleccionado favorecía a la cantante, pues complementaba tanto su color de piel como el de su cabello. Además, destacó que desde las primeras pruebas Pamela quedó encantada con el resultado final.

“Yo elegí el vestido. Rosa Cruzado me hizo el traje”, explicó. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el pronunciado escote de la prenda, que llegaba hasta la zona del ombligo. Sin embargo, Akari explicó que existían mecanismos para garantizar que el vestido permaneciera en su lugar durante toda la celebración.