Conductora de TV expone la DOLOROSA ENFERMEDAD que le causó la muerte a su hija a los 11 años: "El trasplante no dio resultados"

La reconocida conductora y chef peruana rememoró el devastador diagnóstico de cáncer que recibió su hija tras años de luchar contra la enfermedad que terminó por acabar con su vida.

Sandra Plevisani recuerda el doloroso diagnóstico de su hija | Composición: Wapa Captura de pantalla - Magaly Medina El Pódcast

Sandra Plevisani recuerda el doloroso diagnóstico de su hija | Composición: Wapa Captura de pantalla - Magaly Medina El Pódcast

Sandra Plevisani abrió su corazón como pocas veces y compartió uno de los episodios más difíciles que ha enfrentado a lo largo de su vida. La reconocida chef y conductora de televisión peruana recordó la batalla que libró junto a su hija Camila, quien falleció cuando tenía apenas 11 años, tras atravesar una compleja enfermedad que marcó para siempre a toda su familia.

Sandra Plevisani recordó la enfermedad que enfrentó su hija Camila

Durante una conversación en el pódcast de Magaly Medina, la empresaria gastronómica relató cómo afrontó el proceso desde el momento en que aparecieron los primeros síntomas hasta el desenlace que cambió su vida para siempre.

La popular repostera contó que las señales de alarma comenzaron cuando su hija tenía siete años y empezó a sufrir constantes dolores de cabeza. Ante la preocupación, decidió llevarla a una evaluación médica antes de emprender un viaje al extranjero junto a su esposo.

“Me dijo: 'Mami, me duele la cabeza'. Yo me estaba yendo a Italia con Ugo (esposo), con un montón de amigos. La llevé a un doctor, me dijo: 'Hazle una resonancia' y salió que tenía una lesión. Casi me muero, el mundo se me vino encima”, relató al recordar el duro diagnóstico inicial.

Con la esperanza de encontrar una solución para la salud de su pequeña, Sandra viajó con ella a Europa para que fuera evaluada por especialistas de Johns Hopkins, uno de los centros médicos más prestigiosos del mundo. Sin embargo, allí recibió una noticia devastadora.

“Me dijo que tenía cáncer. Yo nunca había visto una quimioterapia, nunca había visto tanto, pero la vida te toca y fueron tres años. Camila falleció, luego de que un trasplante de células madre no diera resultados", confesó con evidente emoción.

La chef también recordó uno de los momentos más conmovedores tras la partida de su hija. Según contó, al regresar del cementerio, sus otros hijos le hicieron una pregunta que jamás olvidará y cuya respuesta se convirtió en una promesa de vida.

“Recuerdo clarito este día —si me pongo a llorar no importa— que me dijeron: ‘Mami, ¿y ahora qué va a pasar contigo?’. Estábamos regresando del cementerio. Y yo les dije: ‘Nada, aquí voy a estar para ustedes’. Y acá estoy. Han pasado 25 años y acá estoy”, expresó.

Sandra Plevisani se refugió en su pasión durante un difícil momento

Luego de atravesar uno de los episodios más dolorosos de su vida, Sandra Plevisani encontró en la repostería una manera de mantenerse activa y sobrellevar el duelo. Lo que comenzó como una pasión desde temprana edad terminó convirtiéndose en una herramienta fundamental para reconstruirse emocionalmente.

La empresaria explicó que, en los momentos más difíciles, refugiarse en la cocina le permitió canalizar sus emociones y enfocarse en ayudar a quienes la rodeaban. Preparar postres y compartirlos con otras personas se transformó en una terapia que la ayudó a seguir adelante.

“Siempre me dicen que soy la pata de la carpa. Por eso digo que la repostería me ha salvado a mí porque en el momento que no podía dormir, que estaba muy triste, me iba al supermercado, compraba ingredientes... después terminaba dándole de comer a 30 personas todos los días”, sostuvo.