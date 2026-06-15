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¡SE ACABARON LOS RUMORES! Melissa Klug y Jesús Barco reaparecen juntos y dejan claro cómo está su relación: "Todas la parejas tienen problemas"

Melissa Klug reapareció junto a Jesús Barco en la final de 'La Granja VIP', habló sobre su relación y celebró emocionada el embarazo de su hija Gianella Marquina.

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    ¡SE ACABARON LOS RUMORES! Melissa Klug y Jesús Barco reaparecen juntos y dejan claro cómo está su relación: "Todas la parejas tienen problemas"
    Melissa Klug y Jesús Barco reaparecen juntos.
    ¡SE ACABARON LOS RUMORES! Melissa Klug y Jesús Barco reaparecen juntos y dejan claro cómo está su relación: "Todas la parejas tienen problemas"

    Melissa Klug volvió a aparecer públicamente junto a Jesús Barco durante la gran final de 'La Granja VIP', despejando así las especulaciones que surgieron en las últimas semanas sobre una posible crisis sentimental. La empresaria se mostró cercana al futbolista y aseguró que ambos atraviesan una etapa tranquila, aunque reconoció que, como cualquier pareja, enfrentan momentos complicados.

    La presencia de ambos en el cierre del reality llamó la atención, especialmente porque se habían difundido rumores sobre un presunto distanciamiento.

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    Melissa Klug se pronuncia sobre su relación con Jesús Barco

    Durante su paso por la final del programa, la popular Blanca de Chucuito explicó que decidió asistir para acompañar a Shirley Arica, quien terminó consagrándose como la ganadora de la temporada.

    “Vine para acompañar a Shirley, la ganadora de este reality. Yo estuve casi cuatro semanas; fue una experiencia nueva para mí, pero también ha sido debut y despedida. Yo entré con la misión de apoyar a Samy (Samahara)”, comentó.

    Al ser consultada sobre su situación sentimental con Jesús Barco, Melissa dejó en claro que mantienen una relación estable y que los problemas forman parte de cualquier vínculo amoroso.

    Melissa Klug y Jesús Barco niegan rumores de separación.
    Melissa Klug y Jesús Barco niegan rumores de separación.

    “Todas las parejas tienen sus altas y bajas, todos tienen sus problemas y hay que buscar soluciones; si no, sino lo mejor es separarse. Nosotros estamos tranquilos”, manifestó.

    La empresaria también señaló que actualmente se encuentra concentrada en sus proyectos personales y laborales, motivo por el que ha decidido mantenerse alejada de los escándalos mediáticos.

    “Yo sigo con mis negocios, y trabajando con varias marcas. Entré al reality porque me hicieron una buena propuesta”, indicó.

    Melissa Klug celebra la dulce espera de Gianella Marquina

    Mientras disfruta de esta etapa junto a Jesús Barco, Melissa también vive un momento especial en el plano familiar. Recientemente, su hija mayor, Gianella Marquina, anunció que se convertirá en madre por primera vez, noticia que emocionó profundamente a la empresaria.

    A través de redes sociales, Melissa no ocultó su felicidad y compartió un mensaje cargado de emoción para su hija y el bebé que viene en camino.

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    “Mi corazón late a mil, mi vida. Los amo, estoy tan feliz. Soy la nona más feliz del mundo. Te espero con ansias, mi vida Gianella”, escribió.

    La noticia también fue celebrada por Melissa Lobatón, quien expresó su entusiasmo ante la llegada de un nuevo integrante a la familia. “Te esperamos bebé”, publicó la influencer.

    Con este nuevo capítulo familiar, Melissa Klug se prepara para convertirse nuevamente en abuela, mientras continúa enfocada en sus negocios y disfruta de una etapa de mayor estabilidad personal.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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