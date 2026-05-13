Brando Gallesi revela FUERTE RECHAZO de Merly Morello tras pedir ayuda en TikTok: "Tiene problemas conmigo"
Brando Gallesi ha vuelto a ser noticia al compartir cómo varios de sus compañeros del ámbito artístico reaccionaron ante su difícil situación económica, revelada mediante una solicitud de ayuda en TikTok. En el pódcast Ouke, el joven actor expresó su decepción al notar que conocidos cercanos, incluyendo a Merly Morello, mantuvieron distancia durante su crisis financiera.
A pesar de haber compartido su difícil situación, ninguno de sus colegas, como Thiago Vernal o Merly, se comunicó para ofrecerle respaldo, sugiriendo que la actriz podría tener un problema personal con él debido a su total indiferencia.
Brando Gallesi explica su situación con Merly Morello
En Ouke, Brando Gallesi manifestó su frustración por la falta de apoyo de amigos cercanos luego de hacer pública su crisis. Al hablar de los videos subidos a TikTok solicitando ayuda por la pérdida de sus ahorros, mencionó que ninguno de sus amigos del medio le contactó para preguntarle cómo estaba.
Cuando le preguntaron si sentía que sus amigos le tienen rencor, Gallesi respondió rotundamente: “Claro que sí. He pedido apoyo en TikTok, ¿crees que alguien me ha contactado para saber cómo estoy?”, dijo con decepción.
Un momento destacado fue cuando los anfitriones cuestionaron si Merly Morello había intentado contactarlo. "¿Me estás diciendo que Merly no te ha preguntado '¿en qué estás?'?", preguntaron, a lo que Gallesi comentó sobre su distanciamiento: "Ella tiene problemas conmigo hace tiempo”.
Mensaje de Brando Gallesi a sus amigos
Otro tema abordado fue la relación con Thiago Vernal. Al ser interrogado sobre si este compañero se comunicó tras conocer su situación, Gallesi respondió simplemente: “no”.
Aprovechando el espacio, el exactor de 'Maricucha' dirigió un mensaje a sus compañeros con quienes compartió proyectos. Afirmó no sentir rencor, pero señaló su desilusión por la falta de apoyo en tiempos difíciles.
“Si no me escriben, está bien, creo que no soy su amigo, y me lo han demostrado. Es triste porque siempre les he deseado lo mejor”, dijo, manifestando su tristeza.
Comentó que deseaba aclarar diferencias con algunos colegas, algo que finalmente nunca ocurrió. “Ya no me interesa”, concluyó, mientras se emocionaba con las palabras de apoyo de los conductores Carlos Orozco y Macla Yamada.