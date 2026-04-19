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Paco Bazán se burla EN VIVO de Reimond Manco tras chats comprometedores y advierte: “Si Yaco falla, se pudre todo"

Paco Bazán evitó ponerse como ejemplo de fidelidad, habló de Yaco Eskenazi y comparó a Reimond Manco con Domínguez y Said Palao.

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    Paco Bazán se mofa de Reimond Manco luego de chats comprometedores y lanza advertencia. | Composición Wapa
    Paco Bazán se burla EN VIVO de Reimond Manco tras chats comprometedores y advierte: “Si Yaco falla, se pudre todo"

    Paco Bazán no pudo contener la risa tras escuchar las declaraciones de Reimond Manco en una entrevista en vivo con Magaly Medina, luego de la difusión de chats comprometedores. El conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ calificó al exfutbolista como ‘manipulador’ y, en tono irónico, evitó ponerse como ejemplo. En su lugar, mencionó a Yaco Eskenazi como el único que, según él, mantiene fidelidad a su pareja, Natali Vértiz.

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    Paco Bazán lanza fuerte burla a Reimond Manco tras chats comprometedores

    El exarquero, en una etapa estable junto a Susana Alvarado, evitó ponerse como ejemplo y comparó al ex ‘Jotita’ con Christian Domínguez y Said Palao, figuras marcadas por polémicas en sus relaciones sentimentales.

    La situación se dio en ‘El deportivo en otra cancha’, después de oír a Reimond Manco afirmar en su conversación con Magaly Medina que ama a su esposa al punto de querer verla feliz, incluso si no es a su lado. Ante ello, Paco Bazán reaccionó con risas y lanzó una crítica frontal hacia el conocido ‘Rei’. ‘Este manipulador, qué abusivo’, manifestó con evidente ironía. Su postura dejó entrever que no tomó en serio sus declaraciones y que cuestionó su intento de justificar su conducta.

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    En ese contexto, también aludió a Yaco Eskenazi, conductor de ‘La Granja VIP Perú’, destacando su perfil de hombre fiel y deslizando con sarcasmo que sería el único que conserva esa imagen. ‘Yaco, solo nos quedas tú, ‘soldado’. Solo nos quedas tú. Si Yaco falla, se pudre todo porque hasta hace unos meses a Manco lo habían elevado a otro nivel. Habla bien, ¿no?’, agregó.

    Más adelante, el exarquero y conductor volvió a insistir con su postura y comparó el caso con otras figuras mediáticas.“Es del Team de (Christian) Domínguez, del Team de Christians”, señaló con sarcasmo, aludiendo al historial sentimental del cantante y a los recurrentes escándalos de infidelidad dentro del espectáculo local, antes de dar lectura a una publicación de Lilia Moretti.

    SOBRE EL AUTOR:
    Paco Bazán se burla EN VIVO de Reimond Manco tras chats comprometedores y advierte: “Si Yaco falla, se pudre todo"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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