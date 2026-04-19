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Yaco Eskenazi protagoniza FUERTE DISCUSIÓN con Mariella Zanetti por Diego Chávarri y Gabriela Herrera: "No es un infiel"

Yaco Eskenazi y Mariella Zanetti se enfrentan en La Granja tras la confesión de atracción entre Diego y Gabriela, desatando un debate sobre fidelidad y límites.

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    Yaco Eskenazi protagoniza FUERTE DISCUSIÓN con Mariella Zanetti por Diego Chávarri y Gabriela Herrera: "No es un infiel"
    Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi tienen acalorada discusión por problemas entre Diego y Gabriela. | Composición Wapa | Youtube
    Yaco Eskenazi protagoniza FUERTE DISCUSIÓN con Mariella Zanetti por Diego Chávarri y Gabriela Herrera: "No es un infiel"

    La gala de eliminación del 18 de abril en La Granja VIP Perú no solo destacó por la tensión de la competencia, sino también por el enfrentamiento entre Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi. El intercambio surgió tras la confesión de atracción entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera, generando un intenso debate en vivo. El momento provocó múltiples reacciones en redes sociales y reavivó la discusión sobre fidelidad y límites en realities de convivencia.

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    Diego Chávarri y Gabriela Herrera confiesan que se atraen

    Durante la madrugada, luego de una fiesta disco, Gabriela Herrera sorprendió al confesarle a Diego Chávarri que sentía atracción por él. La escena, registrada por las cámaras mientras el resto dormía, evidenció una conversación honesta en la que ambos admitieron su conexión, aunque también reconocieron los límites debido a la relación que Diego mantiene fuera del reality.

    La bailarina dejó en claro que, pese a la atracción, no dará paso a un romance por respeto a la pareja de Chávarri, marcando así su postura. La confesión se convirtió rápidamente en el eje principal de la gala. Mariella Zanetti fue la primera en pronunciarse con firmeza, indicando que la actitud de Diego representaba una falta de respeto hacia su pareja:

    “La infidelidad no solamente tiene que ser carnal. Es una decisión y uno debe ser responsable de las consecuencias. Acá nada que: ‘Ay, está jugando. Ay, pobrecito’, él tomó esa decisión y debe responder por ella”.

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    Por su lado, Yaco Eskenazi pidió evitar señalar duramente a Chávarri y a Gabriela Herrera: “Lo que estoy tratando de hacer es que se entienda que no necesariamente es la persona más mala del mundo. No es un infiel carnal, ni un sacahueltero, ni que Gabriela y él están teniendo un romance escondido. Hay que ver más allá de lo que está pasando”.

    Mariella respondió de inmediato: “Discúlpame, Yaco, pero lo estás justificando. La infidelidad no solo es física, también es emocional y de intención. Si uno siente algo y lo confiesa, debe hacerse responsable”.

    Ante ello, Yaco replicó: “Diego Chávarri ha sido infiel, Mariela? Estoy de acuerdo contigo en que es una falta de respeto, pero no creo que sea infidelidad carnal. Sí, es una falta, pero hay que ponerlo en contexto”.

    El cruce de opiniones evidenció posturas distintas sobre la fidelidad en relaciones públicas. Mariella Zanetti insistió en asumir las consecuencias de los actos, mientras Yaco Eskenazi pidió empatía y analizar el contexto. El debate trascendió el set y se trasladó a redes sociales, donde usuarios se dividieron entre respaldar la firmeza de Mariella y comprender la postura de Yaco frente a la presión emocional en realities.

    SOBRE EL AUTOR:
    Yaco Eskenazi protagoniza FUERTE DISCUSIÓN con Mariella Zanetti por Diego Chávarri y Gabriela Herrera: "No es un infiel"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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