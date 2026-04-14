Maju Mantilla DESCARTA romance de Gustavo Salcedo con veterinaria y lanza inesperada confesión: “Hablamos de volver”

Maju Mantilla revela que aún habla con Gustavo Salcedo y deja abierta una posible reconciliación en medio de polémica con María Pía Vallejos.

María Pía Vallejo indicó que está disfrutando de esta etapa con Salcedo.

María Pía Vallejo indicó que está disfrutando de esta etapa con Salcedo.

La historia entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo suma un nuevo capítulo que vuelve a ponerlos en el centro de la farándula. En medio de rumores, terceros involucrados y una relación que parece no cerrarse del todo, la exMiss Perú decidió hablar claro, pero sin dar todas las respuestas.

Sus declaraciones llegan justo cuando el nombre de María Pía Vallejos ha cobrado protagonismo, tras confirmar su cercanía con Salcedo.

Maju Mantilla no descarta reconciliación con Gustavo Salcedo

Lejos de marcar distancia, Maju sorprendió al revelar que el vínculo con el padre de sus hijos sigue más presente que nunca. No solo mantienen comunicación constante, sino que incluso han hablado de volver.

“Todos los días hablo con él, todos los días nos tratamos con amor y hablamos de estar juntos nuevamente”.

La frase dejó abierta una posibilidad que muchos creían descartada: una eventual reconciliación. Y es que, pese a los rumores y la exposición mediática, la conexión entre ambos sigue intacta.

Estas palabras contrastan con lo dicho por María Pía Vallejos, quien aseguró entender la relación que Gustavo mantiene con su aún esposa: “No pretendo que, porque él salga conmigo, deje de tener contacto con ella”.

El triángulo mediático ha generado una ola de especulaciones, sobre todo porque las tres versiones coinciden en un punto: el lazo entre Maju y Gustavo no se ha roto del todo.

“No diré más”: Maju responde a críticas y polémicas

Ante la presión mediática y los constantes comentarios en redes, Maju Mantilla optó por poner límites. Consultada sobre el tema, evitó profundizar y dejó una frase que marcó su postura: “No diré más”.

Sin embargo, sí se animó a hablar sobre las críticas que recibe, dejando ver el desgaste emocional que implica estar bajo el ojo público.

“Si me afecta, dicen que me hago la víctima; si me ven tranquila, también es problema”.

Con estas palabras, la conductora evidenció que cualquier reacción suya termina siendo cuestionada, reflejando lo difícil que resulta manejar una situación personal en medio del espectáculo.