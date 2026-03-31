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Ricardo Gareca CUADRA a Christian Cueva por su faceta de cantante: "¿Te ves en eso?"

Ricardo Gareca cuestiona a Christian Cueva por su faceta como cantante y recibe una respuesta clara sobre su futuro en el fútbol.

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    Ricardo Gareca CUADRA a Christian Cueva por su faceta de cantante: "¿Te ves en eso?"
    Gareca le lanza filuda pregunta sobre su futuro a Christian Cueva. | Composición Wapa
    Ricardo Gareca CUADRA a Christian Cueva por su faceta de cantante: "¿Te ves en eso?"

    El esperado reencuentro entre Ricardo Gareca y Christian Cueva sorprendió a los fanáticos, pero no ocurrió en una cancha ni en una concentración de la selección, sino frente a cámaras y en formato digital. El ‘Tigre’ debutó en YouTube con su programa ‘La Sustancia’ y eligió como primer invitado a uno de sus dirigidos más mediáticos: el popular ‘Aladino’.

    Durante la conversación, uno de los temas que más llamó la atención fue la incursión musical de Cueva, quien recientemente se ha dejado ver sobre los escenarios junto a su pareja, Pamela Franco.

    Gareca encara a Cueva por su faceta como cantante

    Fiel a su estilo directo, Ricardo Gareca no dejó pasar la oportunidad para preguntarle a Christian Cueva sobre este nuevo rumbo que ha generado comentarios dentro y fuera del ámbito deportivo.

    “Christian, te he visto en una faceta que... bueno, me sorprendió. Te veo ahora cantante, te veo con el micrófono, en los escenarios. ¿Qué pasó ahí? ¿Es algo que siempre quisiste o es parte de este momento de tu vida?”, le consultó el exentrenador de la selección peruana.

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    Lejos de incomodarse, el volante respondió entre risas y explicó que la música siempre ha sido parte de su vida, especialmente por sus raíces.

    “Profe, usted sabe que a mí siempre me gustó la música, la cumbia sobre todo. Es algo que llevo en la sangre, de mi Huamachuco. Se dio la oportunidad, fluyó así de un momento a otro con Pamela... y bueno, uno también tiene que buscar distraerse, ¿no?”, comentó.

    Sin embargo, Gareca fue más allá y le planteó una interrogante más profunda, vinculada a su futuro profesional y al compromiso que exige el fútbol de alto nivel.

    “Pero te pregunto seriamente... ¿Te ves en eso? Porque el fútbol requiere una disciplina, un enfoque. Yo te conozco y sé lo que puedes dar en la cancha. ¿Esto de la música es un hobby o es que ya estás pensando en el retiro y dedicarte de lleno a los escenarios?”, cuestionó.

    Cueva responde sin rodeos: “El fútbol es mi vida”

    Ante la insistencia del ‘Tigre’, Christian Cueva dejó en claro cuál es su prioridad y disipó cualquier duda sobre un posible cambio de rumbo.

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    “No, no, Profe. El fútbol es mi vida, es lo que amo. La música es un gusto, un apoyo en este momento. Sé que se habla mucho, que si esto me distrae, pero yo sigo entrenando, sigo con la mentalidad de querer volver a mi nivel. Lo de la cantada fue algo especial, una colaboración, pero mi prioridad sigue siendo la pelota”, aseguró.

    El intercambio no solo dejó ver la cercanía entre ambos, sino también el rol de Gareca como una figura que aún busca orientar a sus exdirigidos, incluso fuera del campo.

    Mientras tanto, Cueva continúa en el ojo público, equilibrando su carrera deportiva con apariciones en el mundo musical, una combinación que sigue generando debate entre los hinchas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ricardo Gareca CUADRA a Christian Cueva por su faceta de cantante: "¿Te ves en eso?"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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