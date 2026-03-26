Pamela López no aguantó las lágrimas al revelar su situación y la de sus hijos en el reality ‘La Granja Vip’.

¿Christian Cueva dejó SIN CASA a sus hijos? PAMELA LÓPEZ se confiesa y ROMPE en LLANTO: “No tenemos nada” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

¿Christian Cueva dejó SIN CASA a sus hijos? PAMELA LÓPEZ se confiesa y ROMPE en LLANTO: “No tenemos nada” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

Pamela López protagonizó un momento sumamente emotivo en el reality 'La Granja VIP', donde expuso la difícil situación que atraviesa en medio de su proceso de divorcio con Christian Cueva. La animadora de eventos relató detalles de la última reunión que sostuvo con el padre de sus hijos, dejando impactados a sus compañeros al asegurar que él habría transferido la vivienda familiar a terceros, a quienes calificó como testaferros, dejándolos sin respaldo.

El futbolista se encuentra en el centro de la polémica tras las declaraciones de López, quien no pudo contener el llanto al recordar la conversación que mantuvieron antes de su ingreso al programa. Según contó, ambos se reunieron junto a sus abogados para tratar temas relacionados con el cuidado de sus hijos y buscar acuerdos en medio del proceso de separación.

Durante ese encuentro, también abordaron aspectos vinculados al divorcio y la pensión de alimentos. Sin embargo, pese a sus intentos por llegar a un entendimiento, incluyendo una solicitud superior a los S/60.000 para la manutención de sus tres hijos, la situación se tornó más compleja.

“Antes de entrar a la Granja cita para conciliar, en esa conciliación es pagar directamente el colegio. En el divorcio solamente entraría una camioneta que lo usa su amante y un terreno de mil soles. La casa donde viven mis hijos ya lo transfirió a sus testaferros. No hay nada que me ampare ni a mí ni a mis hijos, nada, no tenemos nada”, expresó entre lágrimas.