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¿Christian Cueva dejó sin casa a sus hijos? Pamela López lo expone y rompe en llanto

Pamela López no aguantó las lágrimas al revelar su situación y la de sus hijos en el reality ‘La Granja Vip’.

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    ¿Christian Cueva dejó sin casa a sus hijos? Pamela López lo expone y rompe en llanto
    ¿Christian Cueva dejó SIN CASA a sus hijos? PAMELA LÓPEZ se confiesa y ROMPE en LLANTO: “No tenemos nada” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook
    ¿Christian Cueva dejó sin casa a sus hijos? Pamela López lo expone y rompe en llanto

    Pamela López protagonizó un momento sumamente emotivo en el reality 'La Granja VIP', donde expuso la difícil situación que atraviesa en medio de su proceso de divorcio con Christian Cueva. La animadora de eventos relató detalles de la última reunión que sostuvo con el padre de sus hijos, dejando impactados a sus compañeros al asegurar que él habría transferido la vivienda familiar a terceros, a quienes calificó como testaferros, dejándolos sin respaldo.

    El futbolista se encuentra en el centro de la polémica tras las declaraciones de López, quien no pudo contener el llanto al recordar la conversación que mantuvieron antes de su ingreso al programa. Según contó, ambos se reunieron junto a sus abogados para tratar temas relacionados con el cuidado de sus hijos y buscar acuerdos en medio del proceso de separación.

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    Durante ese encuentro, también abordaron aspectos vinculados al divorcio y la pensión de alimentos. Sin embargo, pese a sus intentos por llegar a un entendimiento, incluyendo una solicitud superior a los S/60.000 para la manutención de sus tres hijos, la situación se tornó más compleja.

    “Antes de entrar a la Granja cita para conciliar, en esa conciliación es pagar directamente el colegio. En el divorcio solamente entraría una camioneta que lo usa su amante y un terreno de mil soles. La casa donde viven mis hijos ya lo transfirió a sus testaferros. No hay nada que me ampare ni a mí ni a mis hijos, nada, no tenemos nada”, expresó entre lágrimas.

    Asimismo, López cuestionó la supuesta garantía de una vivienda “de por vida” ofrecida por el jugador, al señalar que esta no estaría a su nombre y podría dejarla en una situación vulnerable en el futuro. “Solamente nos asegura una ‘vivienda de por vida’. Pero mañana él tiene otro hijo y si se le da la reverenda gana nos tira una patada en el c…y nos bota de esa casa. ¿Entiendes mi frustración?”, agregó, evidenciando su preocupación ante la incertidumbre que enfrenta.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Christian Cueva dejó sin casa a sus hijos? Pamela López lo expone y rompe en llanto
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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