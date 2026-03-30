Hijo de Manolo Rojas rompe en llanto tras ser abucheado en Huaral por decidir enterrarlo en Lima: “Respeten nuestro dolor”

La despedida de Manolo Rojas no solo estuvo marcada por el dolor, sino también por un tenso momento en Huaral. Durante el velorio, su hijo Manuel Rojas se quebró en llanto frente a los asistentes que cuestionaban la decisión de trasladar sus restos a Lima. Con la voz entrecortada, defendió la postura de su familia y pidió respeto en medio del difícil duelo que atraviesan tras la partida del querido comediante.

Hijo de Manolo Rojas rompe en llanto tras abucheos en Huaral

El ambiente de duelo cambió cuando se anunció que Manolo Rojas sería enterrado en Lima. Algunos asistentes rechazaron la decisión y lanzaron abucheos, al considerar que debía descansar en Huaral. Ante la tensión, su hijo Manuel Rojas tomó la palabra, visiblemente afectado, y pidió respeto en medio del dolor familiar.

‘Hemos decidido llevárnoslo a Lima. Y quiero que respeten nuestro dolor como familia. Entiendo su preocupación, entiendo cómo se sienten, pero lo único que quiero que sepan es que no hay persona que sufra más que nosotros’, expresó, en un intento por calmar los ánimos y explicar la decisión adoptada.

Sus palabras evidenciaron no solo el dolor por la pérdida, sino también la presión de afrontar críticas en un momento tan personal. El joven aclaró que la decisión fue bien pensada y tomada en beneficio de su familia. Pese a la tristeza, intentó acercarse al público que tanto quería a su padre.

Familia de Manolo Rojas decidió enterrarlo en Lima

En esa línea, continuó su mensaje apelando al cariño que el público siempre le tuvo al comediante. ‘Por favor, si tanto lo amaban y respetaban, eso es lo que nosotros hemos decidido y por favor les pedimos con mucho respeto y mucho cariño, que nos apoyen en eso, de verdad, como última muestra de amor que le tienen’, expresó, provocando un momento de silencio entre los presentes.