Aleska Zambrano, expareja de Said Palao , anunció esta mañana, a través de su cuenta de Instagram que fue víctima de robo.

Difunden los datos de la MUJER que ingresó a ROBAR a la madre de la hija de Said Palao: revelan INSÓLITAS imágenes | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

Difunden los datos de la MUJER que ingresó a ROBAR a la madre de la hija de Said Palao: revelan INSÓLITAS imágenes | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

Aleska Zambrano atravesó momentos de angustia al descubrir que había sido víctima de robo en la vivienda donde reside junto a la hija de Said Palao. Según contó, la responsable sería su trabajadora del hogar, a quien había contratado recientemente tras la recomendación de un conocido. La joven habría sustraído prendas y objetos de alto valor, lo que llevó a la influencer a revelar públicamente su identidad.

Exponen a la presunta responsable

La expareja de Said Palao sorprendió al relatar que todo parecía ir con normalidad hasta que encontró videos grabados por la propia empleada. En ellos, la joven aparecía utilizando su ropa y accesorios, lo que despertó sus sospechas. Al regresar a su casa, confirmó que varias de sus pertenencias ya no estaban, lo que reforzó sus dudas sobre el robo.

Ante esta situación, Zambrano expresó su intención de recuperar sus objetos, señalando además que no cuenta con el respaldo de ninguna agencia que se haga responsable por la trabajadora. La falta de respuestas inmediatas aumentó su indignación frente a lo ocurrido.

Finalmente, decidió exponer a la presunta implicada, identificándola como Flor Medalí Díaz Linares, natural de Cajamarca. ‘Para que no la contraten y tengan mucho cuidado. Aquí les dejo un video de TikTok donde se puso mi vestido. Se tomó foto en el cuarto de mi hija encima. Y así hay muchos, incluso con ropa de su antigua ‘jefa’ de locos. Felizmente no paso más tiempo y me di cuenta de todo. Ni siquiera por educación borra todo’, manifestó Aleska.

Aleska Zambrano