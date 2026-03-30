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Farándula - GIRO IMPACTANTE: Revelan discusión que habría tenido Manolo Rojas antes de sufrir infarto, según reportero

Said Palao toma drástica decisión con su hija tras robo en casa de su madre

Tras revelarse el robo de Aleska Zambrano, Said Palao reaparece junto a su hija.

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    Said Palao toma drástica decisión con su hija tras robo en casa de su madre
    ¡REAPARECE Y ACTÚA! Said Palao toma DRÁSTICA decisión con su hija tras robo en casa de su madre | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Said Palao toma drástica decisión con su hija tras robo en casa de su madre

    Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao, encendió las alarmas tras revelar que fue víctima de robo dentro de su propia vivienda por parte de una trabajadora del hogar en quien había confiado, ya que llegó recomendada por un conocido. La situación generó gran preocupación, sobre todo en medio del complicado momento que atraviesa el chico reality en su relación con Alejandra Baigorria, lo que llevó a muchos a preguntarse cómo reaccionaría.

    El robo que la dejó en shock

    Según contó Zambrano, todo parecía marchar con normalidad hasta que descubrió una serie de videos grabados por la joven, donde aparecía utilizando su ropa y mostrando objetos personales. Esto despertó sus sospechas, y al revisar sus pertenencias, notó que varias cosas ya no estaban.

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    ‘La empleada del hogar tenía videos con ropa mía, vestido de matrimonio, un top de Estados Unidos, otro vestido que mi hermana me había prestado, anillo mío, casi me vuelvo loca. En ese momento no le dijimos nada porque no sabíamos que iba a pasar, se quedó con mis perras (…) Cuando hemos conversado con ella me dice que se lo había llevado, me había robado mis cosas, a este punto no sé qué más había robado porque tengo un montón de cosas, no sé si a Manolo, a mi hija, estoy en shock’, relató.

    Tras lo ocurrido, la joven espera recuperar todos sus objetos de valor, ya que no cuenta con respaldo de la agencia que recomendó a la trabajadora. En medio de esta situación, Said Palao reapareció públicamente y decidió llevarse a su hija para acompañarla en este momento difícil que atraviesa su madre.

    Instagram Said Palao
    Instagram Said Palao

    El integrante de Esto es guerra compartió imágenes junto a la menor dentro de su vehículo, donde ella se mostraba tranquila mientras él la grababa. Además, reveló que iniciaron juntos la celebración de su cumpleaños, este 30 de marzo. ‘Así empezamos el día cumpleañero’, escribió, dejando ver que, en medio de la polémica y su distanciamiento con Alejandra Baigorria, su hija se ha convertido en su principal apoyo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Said Palao toma drástica decisión con su hija tras robo en casa de su madre
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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