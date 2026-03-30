Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao, encendió las alarmas tras revelar que fue víctima de robo dentro de su propia vivienda por parte de una trabajadora del hogar en quien había confiado, ya que llegó recomendada por un conocido. La situación generó gran preocupación, sobre todo en medio del complicado momento que atraviesa el chico reality en su relación con Alejandra Baigorria, lo que llevó a muchos a preguntarse cómo reaccionaría.

El robo que la dejó en shock

Según contó Zambrano, todo parecía marchar con normalidad hasta que descubrió una serie de videos grabados por la joven, donde aparecía utilizando su ropa y mostrando objetos personales. Esto despertó sus sospechas, y al revisar sus pertenencias, notó que varias cosas ya no estaban.

‘La empleada del hogar tenía videos con ropa mía, vestido de matrimonio, un top de Estados Unidos, otro vestido que mi hermana me había prestado, anillo mío, casi me vuelvo loca. En ese momento no le dijimos nada porque no sabíamos que iba a pasar, se quedó con mis perras (…) Cuando hemos conversado con ella me dice que se lo había llevado, me había robado mis cosas, a este punto no sé qué más había robado porque tengo un montón de cosas, no sé si a Manolo, a mi hija, estoy en shock’, relató.

Tras lo ocurrido, la joven espera recuperar todos sus objetos de valor, ya que no cuenta con respaldo de la agencia que recomendó a la trabajadora. En medio de esta situación, Said Palao reapareció públicamente y decidió llevarse a su hija para acompañarla en este momento difícil que atraviesa su madre.

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