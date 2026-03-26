Melissa Klug ESTALLA contra Diego Chávarri en ‘La Granja VIP’ y lanza FUERTE amenaza: “Le reviento una botella…”

Melissa Klug hizo su ingreso a 'La Granja VIP' y sorprendió con una reacción explosiva contra Diego Chávarri luego de enterarse de la rivalidad que mantiene con Samahara Lobatón, quien incluso lo calificó de traidor.

La influencer no dudó en advertirle a su hija que se mantenga al margen y lanzó una fuerte amenaza frente a su expareja, asegurando que podría llegar a agredirlo físicamente.

Melissa Klug arremete en 'La Granja VIP' contra Diego Chávarri y lanza amenaza

El tenso episodio se vivió en 'La Granja VIP', cuando Diego Chávarri coincidió con otros participantes y sostuvo una conversación con Samahara Lobatón.

Como se recuerda, días atrás la joven tuvo un enfrentamiento con él tras una jugada en su contra, lo que llevó a sus seguidores a tildarlo de “traidor”, aumentando la tensión en el reality. En ese contexto, Klug fue enfática al pedirle a su hija que no se involucre con él, asegurando que lo conoce bien y sabe hasta dónde puede llegar.

La expareja de Jefferson Farfán lo describió como una persona agresiva, advirtiendo que podría faltarle el respeto a su hija si esta decide confrontarlo.

Ante ese escenario, dejó claro que intervendría para defenderla sin medir consecuencias, incluso llegando a la agresión física de ser necesario, lo que deja en evidencia la mala relación que mantienen actualmente. Sus declaraciones se escucharon en todo el ambiente, mientras Chávarri se encontraba a pocos metros, mostrando evidente incomodidad ante las cámaras.

“Él es un atrevido de m…, no te metas con él hijita. No hagas que te falte el respeto y yo me tenga que meter y sacarle la re… y me boten en una (del programa) Que se calle la boca, le van a faltar el respeto y yo no me voy a quedar callada y le voy a sacar la r… por tu culpa, le voy a reventar una botella en la cabeza”, expresó con tono amenazante.