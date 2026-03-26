Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly Medina asombra al confesar quién le dio información sobre ampay de Said Palao y Mario Irivarren

Melissa Klug ESTALLA contra Diego Chávarri en ‘La Granja VIP’ y lanza FUERTE amenaza: “Le reviento una botella…”

Melissa Klug estalla en ‘La Granja VIP’ contra Diego Chávarri y lanza fuerte amenaza en defensa de Samahara Lobatón, desatando tensión en vivo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Klug ESTALLA contra Diego Chávarri en ‘La Granja VIP’ y lanza FUERTE amenaza: “Le reviento una botella…”
    Melissa Klug amenaza a Diego Chávarri
    Melissa Klug ESTALLA contra Diego Chávarri en ‘La Granja VIP’ y lanza FUERTE amenaza: “Le reviento una botella…”

    Melissa Klug hizo su ingreso a 'La Granja VIP' y sorprendió con una reacción explosiva contra Diego Chávarri luego de enterarse de la rivalidad que mantiene con Samahara Lobatón, quien incluso lo calificó de traidor.

    La influencer no dudó en advertirle a su hija que se mantenga al margen y lanzó una fuerte amenaza frente a su expareja, asegurando que podría llegar a agredirlo físicamente.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Se le viene la noche? Onelia Molina estaría en la cuerda floja tras revelar supuesto encuentro de Said Palao con damas de compañía en Colombia

    Melissa Klug arremete en 'La Granja VIP' contra Diego Chávarri y lanza amenaza

    El tenso episodio se vivió en 'La Granja VIP', cuando Diego Chávarri coincidió con otros participantes y sostuvo una conversación con Samahara Lobatón.

    Como se recuerda, días atrás la joven tuvo un enfrentamiento con él tras una jugada en su contra, lo que llevó a sus seguidores a tildarlo de “traidor”, aumentando la tensión en el reality. En ese contexto, Klug fue enfática al pedirle a su hija que no se involucre con él, asegurando que lo conoce bien y sabe hasta dónde puede llegar.

    La expareja de Jefferson Farfán lo describió como una persona agresiva, advirtiendo que podría faltarle el respeto a su hija si esta decide confrontarlo.

    Ante ese escenario, dejó claro que intervendría para defenderla sin medir consecuencias, incluso llegando a la agresión física de ser necesario, lo que deja en evidencia la mala relación que mantienen actualmente. Sus declaraciones se escucharon en todo el ambiente, mientras Chávarri se encontraba a pocos metros, mostrando evidente incomodidad ante las cámaras.

    “Él es un atrevido de m…, no te metas con él hijita. No hagas que te falte el respeto y yo me tenga que meter y sacarle la re… y me boten en una (del programa) Que se calle la boca, le van a faltar el respeto y yo no me voy a quedar callada y le voy a sacar la r… por tu culpa, le voy a reventar una botella en la cabeza”, expresó con tono amenazante.

    Aunque Pati Lorena se ofreció a defender a Lobatón, Klug rechazó su intervención al señalar que Diego también le falta el respeto a la exproductora. Finalmente, la conversación llegó a su fin cuando Melissa reiteró su percepción sobre el exfutbolista: “No te metas con él, es faltoso, un asco”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Klug ESTALLA contra Diego Chávarri en ‘La Granja VIP’ y lanza FUERTE amenaza: “Le reviento una botella…”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¿Se le viene la noche? Onelia Molina estaría en la cuerda floja tras revelar supuesto encuentro de Said Palao con damas de compañía en Colombia

    Melissa Klug y Samahara se unen para HUMILLAR EN VIVO a Pamela López con terribles comentarios: “Pamela, franco, no quiero…”

    Resurge inesperada confesión de Said Palao sobre su matrimonio con Alejandra Baigorria y deja en shock tras el ampay

    Magaly Medina DEJA AL DESCUBIERTO al hombre que coordinó la polémica DESPEDIDA DE SOLTERO con Said Palao

    Magaly desmiente EN VIVO a Onelia Molina y revela su plan para HUNDIR a Said Palao: “Ella llamó, nosotros no la llamamos”

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela López revela que no ha matriculado a sus hijos en el colegio por fuertes deuda de 60 mil soles

    ¡Tragedia en carretera! Querida actriz es encontrada sin vida al interior de un autobús: este fue su último mensaje en redes

    Alejandra Baigorria realiza “pronunciamiento” después de enterarse que Said Palao la habría traicionado con damas de compañía

    Stiven Franco deja mal parada a Janet Barboza con revelación inesperada sobre su CONTRATO con Armonía 10

    Yiddá Eslava y Pamela López difunden terrible engaño en La Granja Vip que favorece a Samahara Lobatón

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;