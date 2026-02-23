Wapa.pe
¡Sin agua por 8 horas! Sedapal confirma corte de agua este 23 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

Conductor de streaming es denunciado y anuncian difusión de imágenes: ¿De quién se trata?

El pódcast “Q’Bochinche!” revelará este lunes la identidad del conocido conductor de streaming denunciado y difundirá imágenes inéditas del caso.

    Conductor de streaming es denunciado y anuncian difusión de imágenes: ¿De quién se trata?
    Conductor de streaming es denunciado y anuncian difusión de imágenes: ¿De quién se trata?

    ¡Polémica en el mundo del streaming! El programa Q’Bochinche! lanzó el avance de un nuevo escándalo que promete sacudir la farándula local. En el adelanto se anuncia la difusión de imágenes comprometedoras relacionadas con la denuncia contra un conocido conductor de streaming, cuyo nombre será revelado en la próxima emisión, generando gran expectativa entre los seguidores.

    Ric La Torre revela que conductor de streaming es denunciado

    Los presentadores de este espacio del canal de María Pía Copello prometen encender las redes, ya que no solo destaparán la identidad del implicado, sino que, según la ‘promo’, estaría vinculado a una denuncia.

    ‘Samu’ y Ric la Torre adelantan que no llegarán con las manos vacías, pues también exhibirán las imágenes obtenidas, las cuales generarían gran repercusión, al tratarse de un anuncio inusual en el programa. “Un escándalo. Una denuncia que involucra a un conocido conductor de streaming. Mañana las imágenes que pensó que nunca saldrían a la luz”, dice la ‘promo’.

    Luego de dar a conocer el adelanto, el influencer señaló que dentro del material difundido se incluye una confesión y que las imágenes resultan impactantes. “Expondremos una denuncia que involucra a un conocido conductor de streaming. La verdad son muy fuertes y que pensamos que nunca iban a salir. Toda la confesión”.

    ¿Qué es “ Q’Bochinche!”?

    “Q’Bochinche!” es un pódcast que integra la programación del canal de streaming ‘+QTV’, iniciativa de la exconductora de televisión María Pía Copello. El espacio es presentado por Samuel Suárez, creador de Instarándula, y Ric La Torre, conductor de ‘Mesa caliente’. Ambos analizan y destapan noticias y polémicas del espectáculo sin reservas.

    ;