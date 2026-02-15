Lis Padilla rompe en llanto al recibir la romántica serenata de su novia: "Nuestro primer San Valentín juntas"

Lis Padilla , famosa por su baile de "Son de amores" en TikTok, fue sorprendida por su novia Tania Pinedo hasta romper en llanto este San Valentín.

La tiktoker Lis Padilla vivió un San Valentín inolvidable al ser sorprendida con una serenata de mariachis por su novia, Tania Pinedo. El emotivo momento, compartido a través de sus redes, ocurrió frente a su vivienda, donde la creadora de contenido no pudo contener las lágrimas al escuchar la música y disfrutar del romántico gesto preparado especialmente para ella. Fans y seguidores celebraron junto a la pareja este detalle lleno de amor y emoción.

Lis Padilla es sorprendida por su novia en San Valentín

La creadora de contenido compartió en sus redes sociales el emotivo momento, acompañado de un mensaje dedicado a su novia: “Este 14 de febrero marcó mi corazón para siempre. Nuestro primer San Valentín juntas, con mariachi y con el amor más bonito que he vivido. Si esto es el inicio, prometo cuidarlo todos los días, mi amor”.

En respuesta al romántico mensaje de Lis Padilla, su pareja escribió en la publicación: “Siempre serás la protagonista de nuestra historia. Love ü”. Sin embargo, este gesto no fue el único detalle que se dieron en la fecha; días antes, Tania Pinedo ya había sorprendido a la influencer con un adelanto de San Valentín que incluía un peluche, chocolates y rosas.

La relación de la tiktoker, famosa por su trend de "Son de amores", se hizo pública a fines de 2025 al anunciar que tenía novia. Desde entonces, ha compartido con su comunidad digital varios momentos románticos y viajes juntas, consolidando su historia de amor frente a sus seguidores.

¿Quién es Tania Pinedo, la novia de Lis Padilla?

La novia de la tiktoker Lis Padilla es originaria de Huicungo, en la región San Martín, la misma ciudad natal de la influencer. Con 32 años, estudió Negocios Internacionales y actualmente trabaja como operadora logística internacional. Entre sus pasatiempos destacan viajar en motocicleta y jugar fútbol, actividades que comparte con Lis.