Bad Bunny SACUDE el Super Bowl 2026: a qué hora es el show de medio tiempo y dónde verlo EN VIVO ONLINE

Familia de Paul Michael enfurece contra Pamela Franco en medio de pedido de prisión efectiva contra Pamela López

La popular ‘Tía Lisura’ no dudó en ir contra Pamela Franco y decidió recordarle sus declaraciones en televisión abierta.

    La empresaria Pamela López atraviesa un escenario legal delicado luego de que se conociera que el Octavo Juzgado de Familia habría solicitado prisión efectiva en su contra, tras un presunto incumplimiento de las medidas de protección dictadas a favor del futbolista Christian Cueva. En medio de esta controversia, un nuevo frente se abrió cuando la familia de Paul Michael lanzó duras críticas contra Pamela Franco.

    ¿Qué dijo la ‘Tía Lisura’ sobre Pamela Franco?

    Durante una reciente entrevista, Mariella, popularmente conocida como la ‘Tía Lisura’ de Paul Michael, fue consultada por su postura frente a la exintegrante de Alma Bella. Sin filtros, expresó su rechazo y recordó el momento en que la cantante juró por su hija no haber tenido una relación sentimental con el futbolista apodado ‘Aladino’.

    “De la ‘Pinocha’, que me da vergüenza, no quiero referirme. Me da vergüenza esa mujer. Después de que salió a jurar por su hija que no tenía nada con el otro, a mí me da vergüenza incluso haberla tenido como amiga”, declaró, dejando sorprendidos a los panelistas.

    Pamela López envía mensaje tras difundirse que exigen prisión efectiva para ella por grave falta contra Christian Cueva

    ¿Por qué Pamela López podría enfrentar prisión y qué rol cumple Christian Cueva?

    La defensa legal de Christian Cueva explicó que el Juzgado de Familia habría solicitado una pena de hasta ocho años de cárcel para Pamela López, al considerar que habría desobedecido de manera reiterada la medida de protección impuesta a favor del exjugador de Emelec.

    “Luego de haber solicitado al Octavo Juzgado de Familia que cumpla con denunciar a la señora Pamela López por el delito de desobediencia a la autoridad ante el Ministerio Público tras haber incumplido de forma reiterativa las medidas de protección donde se le prohibía emitir cualquier opinión contra el señor Christian Cueva. (...) La señora podría ir a la cárcel”, sostuvo el abogado.

