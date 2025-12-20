Carla ‘Cotito’ Rueda se sincera sobre su vida personal, habla de su deseo de volver a enamorarse y, con la bendición de Dios, ser madre.

Carla Rueda se quiebra al revelar el momento más duro de su vida. | Composición Wapa | Instagram

Carla Rueda, exvoleibolista de la selección peruana y comentarista de la Liga Peruana de Vóley, se emocionó al recordar uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de un bebé a los 24 años.

En el programa radial 'Contra tráfico', conducido por Ricardo Rondón, la atleta habló con sinceridad sobre su deseo de formar una familia y, con la bendición de Dios, convertirse en madre.

‘Cotito’ Rueda revela fuerte episodio que sufrió en su vida

'Cotito' Rueda, exatacante de Deportivo Géminis, se abrió durante su diálogo con el conductor. “Siempre lo he querido y lo puedo decir abiertamente”, afirmó al inicio. Minutos después, la conocida 'Cotito' se mostró vulnerable y contó: “A los 24 años perdí un bebé sin saber que estaba embarazada. Fue un hecho que me marcó mucho, porque pasé todo ese proceso sola”, reveló.

“En ese momento me abracé fuerte y pensé: no lo sabía, me dolió mucho y pedí perdón a ese ser, porque siempre he querido ser mamá. Todo ocurrió de forma natural”, añadió en el set del programa.

Desde entonces, mantiene la esperanza de cumplir su sueño de ser madre. “Espero que Dios y la vida me den la bendición de, en algún momento, traer niños al mundo. Es algo que deseo, pero hoy en día el tema de los óvulos es complicado”, concluyó.

Carla Rueda y su anhelo de ser madre

Rueda explicó que su motivación para congelar óvulos nació de su deseo de convertirse en madre. “Es muy importante para quienes hoy no tienen planes de ser mamás jóvenes y piensan hacerlo más adelante. Si realmente quieren congelar sus óvulos, deben hacerlo a una edad temprana: 24, 25, 26, 30, pero no dejar pasar más tiempo, porque después es más complicado”, afirmó.