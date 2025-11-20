Paco Bazán se enfrenta a Erick Delgado tras su abrupta salida del pódcast 'Ni loco ni Santo', desatando un conflicto legal sobre su nombre e imagen.

La abrupta salida de Paco Bazán del pódcast 'Ni loco ni Santo' desencadenó un conflicto que hoy enfrenta directamente al conductor con Erick Delgado. Lo que empezó como un anuncio terminó escalando a una disputa legal. Bazán envió una carta notarial para cuestionar la forma en que se gestionó su retiro. Además, exigió que su nombre e imagen ya no sean utilizados por la producción del programa.

Paco Bazán manda carta notarial a Erick Delgado

Lo que parecía un cambio interno en la estructura del pódcast ‘Ni loco ni Santo’ terminó revelando una profunda grieta entre Paco Bazán y Erick Delgado. La situación escaló cuando Bazán optó por enviar una carta notarial a la producción, dejando ver que no solo rechazaba haber sido informado de su salida, sino que además pedía expresamente que su nombre e imagen dejaran de utilizarse en cualquier contenido vinculado al programa.

La controversia tomó mayor fuerza tras lo mostrado en ‘Magaly TV: La Firme’. Durante la emisión, Magaly Medina contó que Bazán decidió tomar medidas legales luego de escuchar las declaraciones que Delgado ofreció a un reportero, asegurando que Paco sí estaba al tanto de su despido desde la noche previa.

Según el exportero, el adiós del conductor “no habría sido sorpresa”, pero este comentario fue precisamente lo que detonó la molestia del también presentador de ‘El Deportivo en otra cancha’, quien negó rotundamente esa versión en su misiva.

En la carta, Bazán enfatizó que nunca recibió un aviso formal sobre la decisión de apartarlo del pódcast gestionado por la empresa de Delgado.

“Dejo constancia de que no he recibido comunicación formal previa respecto a la decisión de dar por concluida mi participación, por lo que dicha información me ha sido conocida únicamente a través de su publicación y la viralización por distintos medios de comunicación”, se detalla en el documento legal.

Paco Bazán no quiere que pódcast de Erick Delgado use su imagen

La reacción de Paco Bazán no se quedó solo en desmentir las versiones de su salida. Su carta notarial también incluyó una advertencia directa sobre el uso de su identidad en cualquier material vinculado al pódcast. “Solicito el retiro inmediato de mi nombre, imagen, voz, fotografías y/o videos de cualquier plataforma, medio de comunicación, red social o contenido audiovisual relacionado directa o indirectamente con su empresa o con el programa ‘Ni loco ni Santo’”, señaló de forma categórica.

Bazán fue aún más específico al dirigirse a Erick Delgado y al equipo detrás del programa, dejando en claro que no permitirá que su presencia continúe asociada al proyecto.