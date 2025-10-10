El ascenso de Kreamly: supera los 10 millones de oyentes en Spotify a sus 20 años

El ascenso de Kreamly: supera los 10 millones de oyentes en Spotify a sus 20 añosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Con solo 20 años recién cumplidos, Kreamly ha logrado lo que muchos artistas sueñan: superar los 10 millones de oyentes mensuales en Spotify, un hito que lo coloca como uno de los productores más relevantes y auténticos de la escena urbana en crecimiento.
Su camino comenzó a los 12 años, cuando inspirado por un amigo aficionado al freestyle, empezó a grabar voces y experimentar con programas básicos en un computador. Lo que inició como un pasatiempo se convirtió en una pasión que lo llevó a crear beats, mezclar, masterizar y nutrirse de influencias de productores internacionales como Metro Boomin, 808 Mafia y Murda Beatz.
Hoy, ese esfuerzo se refleja en cifras que avalan su éxito y en colaboraciones con grandes referentes del género. Temas como “QLOO”, junto a Young Cister, alcanzaron el Top 100 Global de Spotify, demostrando su capacidad para innovar y conectar con un público internacional.
A pesar de este crecimiento meteórico, Kreamly mantiene los pies en la tierra: “Es algo increíble, pero aún no lo asimilo del todo. Prefiero seguir mi camino, trabajando y haciendo demasiada música, que es lo que más me gusta”, afirma.
Actualmente, el productor se encuentra desarrollando su primer álbum, “El Kremoso”, con el que promete sorprender a la industria al reunir colaboraciones inéditas y explorar sonidos frescos que fusionan el reguetón con géneros como el R&B y el trap.
Con su disciplina, autenticidad y versatilidad, Kreamly no solo marca el ritmo del presente, sino que también proyecta un futuro prometedor en la música urbana global.
“Quiero enviar un abrazo enorme a todos mis fans en el Perú. Gracias por el apoyo que me han dado desde el inicio, de verdad significa muchísimo para mí. Espero muy pronto poder estar con ustedes, compartir mi música en vivo y sentir esa energía increíble que siempre me hacen llegar. ¡Nos vemos pronto, familia peruana!”, Kreamly.