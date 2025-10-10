El joven productor chileno se consolida como una de las promesas más fuertes del género urbano en Latinoamérica y el mundo.

El ascenso de Kreamly: supera los 10 millones de oyentes en Spotify a sus 20 años | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Composición Wapa

Con solo 20 años recién cumplidos, Kreamly ha logrado lo que muchos artistas sueñan: superar los 10 millones de oyentes mensuales en Spotify, un hito que lo coloca como uno de los productores más relevantes y auténticos de la escena urbana en crecimiento.

Su camino comenzó a los 12 años, cuando inspirado por un amigo aficionado al freestyle, empezó a grabar voces y experimentar con programas básicos en un computador. Lo que inició como un pasatiempo se convirtió en una pasión que lo llevó a crear beats, mezclar, masterizar y nutrirse de influencias de productores internacionales como Metro Boomin, 808 Mafia y Murda Beatz.

Hoy, ese esfuerzo se refleja en cifras que avalan su éxito y en colaboraciones con grandes referentes del género. Temas como “QLOO”, junto a Young Cister, alcanzaron el Top 100 Global de Spotify, demostrando su capacidad para innovar y conectar con un público internacional.

A pesar de este crecimiento meteórico, Kreamly mantiene los pies en la tierra: “Es algo increíble, pero aún no lo asimilo del todo. Prefiero seguir mi camino, trabajando y haciendo demasiada música, que es lo que más me gusta”, afirma.

Actualmente, el productor se encuentra desarrollando su primer álbum, “El Kremoso”, con el que promete sorprender a la industria al reunir colaboraciones inéditas y explorar sonidos frescos que fusionan el reguetón con géneros como el R&B y el trap.

Con su disciplina, autenticidad y versatilidad, Kreamly no solo marca el ritmo del presente, sino que también proyecta un futuro prometedor en la música urbana global.