Madre de "Cri Cri" acusa a 'Cuto' Guadalupe de darle la espalda en su lucha por justicia: "Me fui llorando de rabia"
La tensión en la familia Guadalupe salió a la luz cuando Judith Guadalupe, madre de Cristian Martínez “Cri Cri”, reveló en televisión que su hermano, el exfutbolista Luis Alberto ‘Cuto’ Guadalupe, se negó a apoyarla en el momento más crítico de su vida: la defensa de su hijo ante una grave denuncia judicial.
Judith Guadalupe: “Me fui llorando de rabia”
Cristian Martínez, primo de Jefferson Farfán y conocido como “Cri Cri”, participará en El Valor de la Verdad para hablar de la acusación que lo llevó a pasar casi un año en prisión preventiva. En el adelanto del programa, su madre reveló la fría respuesta que recibió de su hermano cuando buscó ayuda.
“Lucho, quiero hablar contigo. —‘¿De qué?’, me dijo. Yo tengo las pruebas de que mi hijo no tocó a esa persona y me dijo ‘no’. Me fui llorando de rabia”, relató Judith entre lágrimas.
La madre aseguró que, pese a sentirse sola en esa batalla, se aferró a las pruebas que, según ella, demuestran la inocencia de su hijo.
“Ama Charo” sí apoyó a Cristian Martínez
No toda la familia reaccionó de la misma manera. Judith destacó que su hermana, conocida como “Ama Charo”, sí se mantuvo cerca de Cristian durante los momentos más duros. El propio “Cri Cri” confirmó que ella lo apoyó incluso cuando estaba privado de su libertad.
El caso, que generó un enorme interés mediático, puso a prueba los lazos familiares y la capacidad de mantenerse unidos en medio del escándalo.
‘Cuto’ Guadalupe evita opinar sobre inocencia de su sobrino
Por su parte, Luis ‘Cuto’ Guadalupe habló recientemente en Amor y Fuego tras la liberación de su sobrino. El exfutbolista reconoció lo difícil que fue manejar la situación dentro de la familia.
“Como familia siempre son temas muy sensibles, pero para mí es complicado, para la familia en sí”, expresó.
Respecto al fallo judicial, se limitó a decir: “Si la justicia ha decidido darle libertad, habrá motivos”. Aunque no se pronunció sobre la inocencia de Cristian, admitió que la situación lo colocó “entre la espada y la pared”.
Finalmente, reconoció el esfuerzo de su hermana Judith: “Nunca voy a estar en una situación de no compartir la alegría de la familia. A veces pasan cosas, nadie sabe lo de nadie”, añadió, marcando distancia del conflicto directo.