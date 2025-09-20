Wapa.pe
Ric La Torre emociona a sus fans al mostrar su primer depa

Influencer de espectáculos Ric La Torre quiso compartir con sus seguidores uno de sus mayores logros en TikTok.

    El popular influencer peruano Ric La Torre celebró a lo grande uno de los logros más importantes de su vida: la compra de su primer departamento a los 31 años. A través de un emotivo video en redes sociales, el creador de contenido mostró cada rincón de su nuevo hogar y aprovechó para agradecer el respaldo de quienes lo siguen día a día.

    “Luego de sufrirla muchísimo, se logró el objetivo: mi primera propiedad es una realidad. Lo soñé, lo decreté, trabajé para eso y lo concreté. Nunca dejen de anhelar lo que quieren. Los sueños siempre se vuelven realidad si trabajas por ellos”, expresó con orgullo el tiktoker.

    Este hito se suma a las recientes adquisiciones de viviendas por parte de otras figuras del entretenimiento y el mundo digital como Lizeth Atoccsa y Shirley Arica, quienes también compartieron la emoción de cumplir este sueño.

    Ric La Torre dedica emotivas palabras a sus seguidores

    El conductor de La noche habla no solo enseñó los ambientes de su departamento, sino que también dirigió un mensaje especial a su comunidad digital, a la que considera clave en este proceso.

    “Lo comparto porque ustedes son parte de esto. Hace tres años me permitieron entrar a sus vidas, a sus teléfonos, a su día a día y hoy lo agradezco. Sin ustedes nada sería posible. Hoy esto es una realidad y me permito soñar más arriba y pensar que esto solo es el inicio de algo que nadie podrá derrumbar”, escribió en Instagram.

    Asimismo, reveló que el camino no fue nada sencillo, ya que atravesó momentos de mucha dificultad antes de alcanzar esta meta. “La sufrí, lloré, pataleé pero, sobre todo, chambeé por este sueño. Los amo chismosos. Ustedes son parte de este sueño ayer, hoy y siempre”, confesó.

    ¿Quién es Ric La Torre?

    Ric La Torre se ha consolidado como uno de los creadores de contenido más reconocidos en Perú gracias a su estilo directo para informar sobre temas de farándula. A sus seguidores los llama cariñosamente “chismosos”, y esa cercanía le ha permitido construir una sólida comunidad digital.

    Además de su trabajo en redes sociales, también es conductor en La noche habla junto a Tilsa Lozano y participa en el pódcast de Carlos Orozco en YouTube. Su alcance lo ha posicionado como un personaje atractivo para marcas, cobrando hasta S/8.000 por publicidad en TikTok, según el programa América Hoy.

