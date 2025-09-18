Wapa.pe
Sobrina de médico casado vinculado con Maju insinúa que tuvo algo con él

    Las acusaciones contra la ex Miss Mundo Maju Mantilla no cesan, y esta vez apuntan a que habría recurrido al cirujano César Morillas para someterse a varias cirugías antes de alzarse con la corona del Miss Perú 2004. No obstante, lo más delicado no serían los supuestos “retoquitos”, sino las declaraciones de la sobrina del médico, quien asegura que la modelo fue mantenida por su tío y hasta insinúa que esa relación habría desencadenado la ruptura matrimonial de él.

    Sobrina de cirujano dispara contra Maju Mantilla

    En una entrevista para el programa digital Chimi Churri, la sobrina de César Morillas reveló detalles comprometedores. Según su versión, Maju no solo habría recibido operaciones gratuitas, sino que además vivió en el departamento del especialista.

    "La clínica tenía un departamento y ella vivió en el departamento acá en Lima dentro de la clínica. Él la llevó a que sea Miss Universo porque él en ese entonces tenía el prestigio para ponerla en vitrina y operarla, hacerla Miss y ella lo sangró y se metió hasta por los codos, logró su objetivo y negó las operaciones. Si él no la hubiese operado entera, traído a Lima, llevado a su departamento en Miami, mantenido, esa chica ni miss de distrito sería", aseguró.

    Aunque evitó confirmar de forma directa un amorío entre ambos, sí deslizó que Maju habría tenido un papel en la separación de su tía. "Mi tía se terminó separando, bueno, fue la gota que derramó el vaso, pero que no se haga la santa. A mí me dio mucha pena lo que hizo porque yo a mis tíos los quería como padres. (¿Ella se metió románticamente con tu tío?) Bueno, mi tía se separó", añadió

    Maju Mantilla anuncia medidas legales

    La modelo no tardó en reaccionar a las nuevas acusaciones y a través de un pronunciamiento dejó clara su posición frente a los rumores: "Me encuentro muy cansada. Es increíble cómo los medios de comunicación digitales y de televisión están propagando datos falsos sobre mí, creando historias que nunca ocurrieron. Lo hacen de forma constante, vinculándome con terceros y generando así percepciones negativas hacia ellos y hacia mí. Por tal motivo, quiero decirles que me reservo mi derecho a tomar las acciones legales correspondientes", declaró Mantilla.

