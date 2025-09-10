Wapa.pe
Christian Yaipén rompe en llanto al ver a su hijo debutar como actor en 'Luz de luna 4': "Me ha puesto muy sentimental"

Christian Yaipén se emocionó hasta las lágrimas al ver a su hijo debutar como actor en 'Luz de luna 4', desbordando orgullo en sus redes sociales.

    Christian Yaipén vivió un momento que lo llenó de orgullo y emoción al ver a su hijo debutar como actor en ‘Luz de luna 4’. El líder de Grupo 5 no pudo evitar las lágrimas al compartir con sus seguidores la alegría que le generó ver a su pequeño en la pantalla. La escena se volvió viral en redes sociales y generó cientos de mensajes de apoyo. El cantante aprovechó para agradecer el cariño de sus fans y celebrar el éxito del estreno de la telenovela.

    Christian Yaipén llora emocionado por debut actoral de su hijo en ‘Luz de luna 4’

    El líder de Grupo 5 se mostró muy emocionado al ver a su pequeño hijo debutar como actor en ‘Luz de luna 4’. Christian Yaipén apareció en sus redes sociales y no pudo evitar quebrarse ante la nueva faceta de su hijo, deseando cuánto le hubiese gustado contar con la compañía de su padre cuando tenía la edad de su engreído.

    "Bueno familia, hoy salió 'Luz de luna 4' y solo me la pasé llorando. Estoy muy emocionado por mi hijo, muy feliz, por el talento, por todo. Me ha puesto muy sentimental, me hubiera encantado que mi papá me acompañe a su edad, me toca abrazarlo, cuidarlo, tal cual hicieron mis hermanos, mi mamita”, dijo muy conmovido y con lágrimas en los ojos.

    El cantante de la orquesta de cumbia dejó ver su gran emoción y agradeció a sus seguidores por el cariño, celebrando también el éxito del primer episodio de la producción de Michelle Alexander.

    “Me doy cuenta que le gusta mucho esto y les agradezco a ustedes por el cariño, estoy muy feliz, muy contento, muy emocionado, qué hermosa novela, de verdad, la rompieron y bueno a ver este capítulo tan hermoso, la rompieron, felicidades, bendiciones", sostuvo.

    Hijo de Christian Yaipén se estrena como actor

    Sebastián, el hijo de Christian Yaipén, hizo su debut oficial en Luz de luna 4, interpretando la versión infantil de León Zárate, personaje de Andrés Silva. La aparición del pequeño causó ternura entre los seguidores de la serie, quienes no dudaron en felicitar al líder de Grupo 5 por el talento de su heredero.

    El cantante no ocultó su emoción al ver a su hijo en esta nueva faceta artística. “Muy contento, muy emocionado. Es emotivo estar parado aquí viendo a mi hijito cantando en vivo, disfrutando, se lo está pasando muy bien grabando bastante. Creo que es una etapa que hay que apoyarlo, que hay que abrazarlo, hay que cuidarlo”, expresó con orgullo.

    Yaipén también recordó su propia infancia y destacó la importancia de acompañar a Sebastián en este proceso. “Yo a esa edad no tenía a mi papá presente, mi papá falleció cuando yo tenía 5 años, por eso sé lo importante que es para mí y para él que estemos ahí”, comentó, dejando claro el valor que le da a la presencia familiar en el crecimiento de su hijo.

