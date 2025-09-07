Wapa.pe
Dayron Martín revela si llegó a tener relación oculta con Pamela López

Kiara Lozano anuncia que dejará su 'baile de la boa' en Corazón Serrano por delicado estado de salud

Kiara Lozano, cansada de las críticas, deja su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y pide apoyo a sus fans para superar este difícil momento.

    Kiara Lozano anuncia que dejará su 'baile de la boa' en Corazón Serrano por delicado estado de salud
    Kiara Lozano
    Kiara Lozano anuncia que dejará su ‘baile de la boa’ en Corazón Serrano por delicado estado de salud

    La cantante Kiara Lozano, integrante de Corazón Serrano, sorprendió a sus seguidores al anunciar en una transmisión por TikTok que dejará de realizar su popular ‘baile eléctrico’, también conocido como baile de la boa.

    Este movimiento, que se había convertido en su sello distintivo dentro de cada concierto de la agrupación piurana, quedará en pausa debido a dolores de espalda que afectan su salud. Ante ello, la artista pidió a sus fans apoyo para crear un nuevo paso.

    wapa.pe

    Kiara Lozano anuncia que ya no hará su popular baile y explica el motivo

    Durante una transmisión en TikTok, Kiara Lozano reveló que su decisión está motivada tanto por las críticas que recibe en redes sociales como por su estado de salud. Según contó la intérprete de ‘Mix Zúmbalo’, algunos seguidores opinan que su característico paso ya perdió frescura. “Que la boa aburre, que el paso eléctrico ya cansa”, comentó la cantante, aunque aclaró que no es la única razón.

    La vocalista explicó que los constantes dolores de espalda también influyeron en su determinación de dejar atrás el icónico baile que acompañaba a ‘Bomba Chuchaqui’. Sin embargo, se mostró optimista frente al cambio e invitó a sus seguidores a colaborar con ella en la creación de una nueva propuesta.

    wapa.pe

    Kiara Lozano pide ayuda a fans de la agrupación

    En su transmisión, la cantante lanzó una petición abierta para impulsar una nueva tendencia en redes sociales. “A mí ya se me ha ido la creatividad sinceramente, ayúdenme ustedes entonces a hacer un nuevo trend, etiquétenme… Como ya tanto les cansa, entonces, ayúdenme a innovar”, manifestó.

    Kiara Lozano se ha distinguido por ser clara y sincera con su público, al que en distintas ocasiones le ha expresado sus sentimientos. En una transmisión anterior, incluso comentó que algunos fans muestran mayor preferencia por sus compañeras de Corazón Serrano, ya que suelen criticar cada detalle de lo que ella hace en el escenario, pero no aplican la misma medida con las demás integrantes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Kiara Lozano anuncia que dejará su ‘baile de la boa’ en Corazón Serrano por delicado estado de salud
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;