Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Dayron Martín revela si llegó a tener relación oculta con Pamela López

Exnovia de Paolo Guerrero da a luz y muestra tiernas fotos de su primer hijo con su esposo millonario

Expareja de Paolo Guerrero reveló en sus redes sociales las fotos de su primogénito.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Exnovia de Paolo Guerrero da a luz y muestra tiernas fotos de su primer hijo con su esposo millonario
    Exnovia de Paolo Guerrero da a luz y muestra tiernas fotos de su primer hijo con su esposo MILLONARIO | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Exnovia de Paolo Guerrero da a luz y muestra tiernas fotos de su primer hijo con su esposo millonario

    Paolo Guerrero siempre ha estado en la mira de la prensa por sus romances, y una de sus exparejas más recordadas es la brasileña Thaísa Leal. La nutricionista y creadora de contenido sorprendió a todos al anunciar en redes sociales que se convirtió en madre por primera vez.

    La emotiva noticia en redes sociales

    El viernes 5 de septiembre, Thaísa compartió con sus miles de seguidores un carrusel de fotos en Instagram tomadas justo después del nacimiento de su bebé, en las que aparece junto a su esposo, el empresario Gabriel Ferreira.

    "¡Omg! Soy madre. Ayuda así. PD. La risa fue un alivio porque el parto fue con llanto", escribió conmovida, acompañando el mensaje con emojis.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Ana Paula Consorte causa furor con impactante micro bikini que roba miradas y Guerrero reacciona

    wapa.pe

    Luego de dar a conocer la noticia, la influencer decidió responder a algunas dudas de sus seguidores y contó cómo vivió el parto: “Esto parecía una eternidad. Siempre tuve miedo del parto. Siempre tenía nervios porque pensaba que me dolería. ¿Me dolió? Bueno, fue un parto normal para mí. Puede ser diferente en los próximos hijos, así como puede ser diferente para ti”, explicó.

    ¿Quién es Gabriel Ferreira, el esposo millonario de Thaísa Leal?

    Tras su ruptura con Paolo Guerrero, Thaísa volvió a creer en el amor y hoy disfruta de su vida en matrimonio con Gabriel Ferreira. La pareja no solo contrajo matrimonio civil, sino también religioso, en una celebración por todo lo alto.

    Gabriel es un empresario brasileño, fundador de Boldsnacks, una marca especializada en barras de proteína. Su éxito lo llevó a ser destacado por la revista internacional Forbes y por medios como Exame, que reportan que maneja inversiones de 35 millones de reales con la expectativa de generar hasta 500 millones (aproximadamente 25 a 360 millones de soles).

    SOBRE EL AUTOR:
    Exnovia de Paolo Guerrero da a luz y muestra tiernas fotos de su primer hijo con su esposo millonario
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    ¿Rosario Sasieta contra Pamela Franco tras foto de su ‘pancita’?

    Mark Vito viaja con Leslie Echevarría a EE. UU para presentarla a su familia, pero pasó lo impensado: "No tiene ni para el taxi"

    Fiorella Rodríguez 'enfureció' contra Magaly Medina por hablar de su físico delante de su novio 20 años menor

    Expareja de Paul Michael aparece y lanza fuerte dardo contra Pamela López tras indirectas: "Ponte a estudiar"

    Onelia Molina confiesa íntimos detalles de las noches que pasa con Mario y revela preocupación

    Lo más vistos en Farándula

    Milena Zárate admite romance clandestino con Jonathan Maicelo pese a que aún estaba casado

    ¿Qué hizo Pamela López horas antes de la llegada de Christian Cueva al país para encontrarse con sus hijos?

    Magaly tomaría radical decisión tras error de sus reporteros por falso ampay de Angye Zapata: “La vergüenza inmensa que estoy pasando…”

    Pamela López 'explota' y acusa a Cueva de dejar a su hija de 6 años al cuidado de un desconocido: "No hizo las cosas bien"

    Paco Bazán perdió los papeles en programa en vivo al responderle a Reimond Manco: “A la próxima lo…”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;