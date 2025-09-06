Expareja de Paolo Guerrero reveló en sus redes sociales las fotos de su primogénito.

Exnovia de Paolo Guerrero da a luz y muestra tiernas fotos de su primer hijo con su esposo MILLONARIO | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Exnovia de Paolo Guerrero da a luz y muestra tiernas fotos de su primer hijo con su esposo MILLONARIO | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Paolo Guerrero siempre ha estado en la mira de la prensa por sus romances, y una de sus exparejas más recordadas es la brasileña Thaísa Leal. La nutricionista y creadora de contenido sorprendió a todos al anunciar en redes sociales que se convirtió en madre por primera vez.

La emotiva noticia en redes sociales

El viernes 5 de septiembre, Thaísa compartió con sus miles de seguidores un carrusel de fotos en Instagram tomadas justo después del nacimiento de su bebé, en las que aparece junto a su esposo, el empresario Gabriel Ferreira.

"¡Omg! Soy madre. Ayuda así. PD. La risa fue un alivio porque el parto fue con llanto", escribió conmovida, acompañando el mensaje con emojis.

Luego de dar a conocer la noticia, la influencer decidió responder a algunas dudas de sus seguidores y contó cómo vivió el parto: “Esto parecía una eternidad. Siempre tuve miedo del parto. Siempre tenía nervios porque pensaba que me dolería. ¿Me dolió? Bueno, fue un parto normal para mí. Puede ser diferente en los próximos hijos, así como puede ser diferente para ti”, explicó.

¿Quién es Gabriel Ferreira, el esposo millonario de Thaísa Leal?

Tras su ruptura con Paolo Guerrero, Thaísa volvió a creer en el amor y hoy disfruta de su vida en matrimonio con Gabriel Ferreira. La pareja no solo contrajo matrimonio civil, sino también religioso, en una celebración por todo lo alto.