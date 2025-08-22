Maju Mantilla soñaba con ampliar su familia antes del sorpresivo comunicado de su todavía esposo, donde ella recién se habría enterado de su separación por TV.

La noticia sacudió el mundo del entretenimiento nacional. Luego de meses de comentarios y versiones encontradas, Gustavo Salcedo confirmó de manera oficial su separación de Maju Mantilla. El comunicado, emitido el 20 de agosto, sorprendió aún más al público porque se produjo pocos días después de que ambos fueran vistos juntos en un viaje a Argentina, hecho que Magaly Medina mostró en su programa Magaly TV La Firme con documentos migratorios.

La ‘Urraca’ reconoció que la noticia la dejó atónita. “Nos quedamos todos de una pieza porque pensamos que ellos ya se habían reconciliado, habían pasado los problemas. Ella, cuando la habíamos encontrado en algún evento, nos dijo que problemas tienen todas las parejas, pero que ellos estaban súper bien, atravesando buenos momentos, los veíamos viajar, disfrutar como pareja y de pronto, el comunicado”, contó.

El detalle de que el anuncio llevara solo la firma de Gustavo generó más especulaciones. Para Magaly, lo habitual es que estos mensajes se den de manera conjunta o que sea la figura mediática —en este caso, Maju— la que hable públicamente. “Es como una regla no escrita, pero así es. Este señor siempre ha reclamado que la pública es ella, no yo. Y sin embargo, él hace el comunicado”, cuestionó la conductora.

La ilusión de Maju por ampliar su familia

En su reportaje, Medina recordó cómo esta historia de amor, que en un inicio parecía sacada de un cuento, empezó a tener altibajos con el tiempo. La pareja se conoció hace más de una década y en 2012 contrajeron matrimonio tanto por civil como por religioso en la catedral de Trujillo. Ese mismo año celebraron el nacimiento de su primer hijo.

Incluso en 2017 renovaron sus votos matrimoniales, un gesto que muchos interpretaron como señal de unión y fortaleza.

Entre los recuerdos más significativos estuvo el deseo de Maju de tener un tercer hijo con Salcedo. “Sí es mi deseo. Siempre quise un tercero. Si decido tener mi último hijo tendría que ser pronto, máximo en dos años”, expresó en una entrevista. Ese anhelo, que mostraba ilusión y planes a futuro, hoy queda en pausa tras el anuncio de la separación.

Señales de crisis y aparente reconciliación

Con el paso del tiempo, la relación mostró signos de desgaste. En 2023, Gustavo fue visto entrando y saliendo de un hotel acompañado de otra mujer, lo que desató rumores de infidelidad. Aunque el hecho nunca se confirmó, sí marcó un distanciamiento en la pareja, reconocido públicamente por la misma Maju.