Javier Ceriani dejó en claro que aún no se concreta el contrato a raíz de detalles pendientes con la nacionalidad mexicana de la hija con Christian Nodal .

La posible incorporación de Cazzu como coach en La Voz México gana fuerza en las conversaciones más recientes de la industria musical televisiva, aunque un tema familiar podría frenar este plan.

El periodista de espectáculos Javier Ceriani reveló en su último programa que aún existen asuntos pendientes relacionados con la nacionalidad mexicana de la hija que la cantante tuvo con Christian Nodal.

Según detalló Ceriani, Julieta Cazzuchelli está en negociaciones para unirse al reality musical gracias a una recomendación de Belinda, quien, tras rechazar regresar a ese puesto, sugirió a la artista argentina como sustituta.

“Muy bien le ha ido con La Voz Argentina. Y viene a México a firmar su libro. Aparente, alegadamente, era lo más importante, el libro. Le preguntaron si tenía relación con Belinda (…) Finalmente, lo confirma. Cazzu y Belinda tienen conexión. Vamos a ver”, explicó.

El periodista añadió que la intérprete de “Cactus” no solo habría sido recomendada por motivos profesionales, sino también como parte de un entramado de vínculos personales ligados a recientes tensiones en el mundo del espectáculo.

“Belinda tenía una propuesta de hacer La Voz México… pero no le da gana porque le está yendo más o menos un poco mejor que antes (…) Y ella dijo: ‘No, yo no lo voy a hacer’. Pero, señores de La Voz México, tengo alguien para recomendarles. Para joder a Angelita Aguilar. Belinda habría recomendado a Cazzu para hacer La Voz México”, aseguró Javier Ceriani.

De acuerdo con la versión del comunicador, la expareja de Nodal evaluaba establecer su residencia en México para concretar el proyecto, pero surgió un obstáculo migratorio inesperado.

“Y lo lógico es que Cazzu haga residencia en México. A ella le pueden pedir la visa, pero tiene un problema que Nodal no quiere solucionar. Antes quería y ahora no lo quiere hacer (…) Nodal, ahora no le quiere dar el pasaporte mexicano a su hija”, expuso.