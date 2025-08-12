Cazzu y Nodal llegaron a un acuerdo, pero ella no lo considera justo, pues asegura que la manutención de su hija es elevada.

Cazzu se abrió como nunca antes sobre la pensión alimenticia que Christian Nodal deposita para su hija Inti, fruto del acuerdo que ambos establecieron. Aunque Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la artista, había evitado hablar públicamente de la manutención de su pequeña de dos años, esta vez confesó que no está conforme con el apoyo económico que recibe por parte del cantante.

Además, abordó el tema de un posible proceso legal para ajustar la pensión, y dejó entrever que el intérprete de Botella tras botella no convive con frecuencia con la niña, o al menos así se interpretó de sus palabras.

Cazzu confirma que pensión de Nodal no es suficiente

La cantante argentina llegó a la Ciudad de México para presentar su libro Perreo, una revolución y, al pasar por el Aeropuerto Internacional, fue abordada por diversos medios locales. Rodeada por su equipo de seguridad, accedió a conversar con la prensa, que no dudó en preguntarle si Nodal le brindaba ayuda económica.

"Se podría decir que sí. No tenemos la verdad un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno", respondió la artista.

Respecto a la posibilidad de demandar al padre de su hija para exigir una pensión más acorde a las necesidades de Inti, Cazzu dejó claro que no lo hará, ya que cree que el sistema legal no la favorecería y sería un proceso desgastante.