Luisito Caycho amenaza a Magaly Medina con demanda: “No la voy a perdonar”

El exchico reality Luis Caycho, más conocido como el ‘Chamaco’ , se pronunció desde España tras verse involucrado en una seria acusación de abuso sexual. El ex de Lucía de la Cruz aseguró que muy pronto regresará al Perú para iniciar acciones legales contra la periodista Magaly Medina , a quien responsabiliza de dañar su imagen.

“Siempre he sido buena onda con todos, pero lo que hizo la señora no lo voy a perdonar”, declaró molesto, dejando en claro que no dejará pasar lo sucedido.