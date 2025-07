Silvia Núñez rompe su silencio con sensible mensaje tras revelarse que Jaime Bayly le fue “infiel”

“Le cuento a Silvia que he soñado toda la noche con Shakira, le digo que ya no doy más. Es mi ego, soy muy vanidoso. Shakira y yo nos vimos hace poco en un avión. Yo intentaba hablarle, pero ella solo le respondía a Alejandro Sanz” , relató entre risas.

"A veces siento que Silvia ya no me quiere, que se aburre conmigo en la cama. Por la diferencia de edad, de peso y de deseo, no sería raro que eso pasara. Me da miedo que se vuelva alcohólica, pero no le digo nada. Respeto su libertad, aunque ella sabe que el tema me preocupa porque tanto su padre como el mío fueron alcohólicos", explicó con honestidad.