Paula confirmó el fin de su romance con Roson directamente para el programa de Magaly Medina . Aunque la pareja solía mostrarse feliz en redes, los rumores crecieron cuando dejaron de aparecer juntos desde hace más de tres semanas. Consultada por WhatsApp sobre su situación, la influencer respondió de forma contundente: “Ya no estamos”. Con esa breve frase, cerró el ciclo con el empresario francés.

Ahora, el foco mediático apunta a su nueva conexión sentimental. No solo confirmó su ruptura, sino que también se le ha vinculado con una nueva pareja. Desde Europa, los reporteros de Magaly TV recibieron imágenes en las que se le ve acompañada de un hombre en distintas situaciones, incluyendo una cena en España. Paula no dejó lugar a dudas: se trata de Dusty Lachowicz, actor y modelo estadounidense conocido por su papel en Knight in Shining Suite, y quien además fue relacionado sentimentalmente con Eiza González.