“¿Ustedes tuvieron una relación?”, preguntó el “Flaco” Granda al exsaliente de Yahaira Plasencia. Por siu parte el contestó de manera tajante: _” No, jamás, solamente hemos sido conocidos, pero lo que dije en su momento era cierto. No tengo nada de qué retractarme; es más, ella me denunció y no sé con qué cara lo hizo”.

“Ella mandó (gente) a Huaraz a que me busquen, se llevaron mi celular con toda la información, llegue a Lima y me seguían buscando, me escondí como una semana y al final salí a hablar (en ‘EVDLV’), y así paró todo. Cuando la veas pregúntale, a quién mandó a Huaraz, al gimnasio, qué hizo con el celular que me quitaron. Que no me busque porque voy a hablar, ya estoy cansado”, agregó.