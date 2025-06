"Esta situación de los alimentos ya está judicializado y ya es más de los 4 500 soles que pretendía el señor poner. Está judicializado y ya hay sentencia, que no lo diga ya es otra cosa", expresó contundentemente Sasieta, revelando que el proceso ya concluyó y que el juez ordenó una pensión mucho mayor a la inicialmente propuesta por el futbolista .

"Ese monto es mientras dure el proceso, porque Pamela no va a esperar, es una asignación anticipada. No (no está pagando). Tres veces más de lo que estaba dando, tres veces más (...) Presenté la demanda de alimentos calladita, el Juzgado de Paz Letrado ha dado tres veces más de lo que quería (Christian Cueva). Esa plata que quedó en el limbo: 12 mil soles", aseguró.