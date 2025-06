En una conversación cargada de emoción y dolor, Carolina Jaramillo expresó su decepción por la falta de respaldo de Armonía 10 tras la muerte de Paul Flores ‘Russo’. Señaló que la relación con la agrupación no ha sido la que esperaba, especialmente en lo referente al apoyo económico y la asistencia prometida . Hasta el momento aseguró, no ha recibido ningún tipo de ayuda por parte de los integrantes de la orquesta, a pesar de los compromisos asumidos previamente.

“No hubo ningún acuerdo. Del último comunicado que saqué no se han hecho presentes, todo es por la vía legal. A mí no me han dado ni un sol. Yo no he recibido nada, es un depósito por consignación”, expresó Carolina con tono de frustración.