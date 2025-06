El reciente gesto de Christian Cueva al dedicarle su primer gol con Emelec a su hija desató una fuerte controversia. Lejos de emocionar, la acción generó el rechazo inmediato de Pamela López , quien usó sus redes para cuestionar el rol del futbolista como padre. La modelo no solo condiciona la celebración al cumplimiento de obligaciones financieras, sino que también exige una pensión justa para sus tres hijos.

Pero esto no fue todo, pues la influencer fue más allá y dejó entrever que el jugador de fútbol abandonó a sus hijos al incumplir con sus obligaciones económicas: “Un hombre que abandona a su hijo y no cumple con su obligación económica, no merece llamarse padre, merece todo el peso de la ley”.